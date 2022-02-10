Продлен арест бывшему мэру Ванадзора

10 февраля 2022, 22:34

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Ереванский суд продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему мэру Ванадзора Мамикону Асланяну, задержанному после победы его блока на выборах в совет старейшин.

"Кавказский узел" писал, что по итогам голосования 5 декабря 2021 года на выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна. Старейшины должны были 17 декабря избрать Асланяна на пост главы общины, но накануне выборов он был отстранен от должности, а затем арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Сторонники Асланяна считают его уголовное преследование политическим заказом, с этой оценкой согласились и политологи.

О решении суда продлить на два месяца арест бывшему мэру Ванадзора Мамикону Асланяну корреспонденту "Кавказского узла" сообщил сегодня адвокат Ерванд Варосян. По его словам, защита заявляла ходатайство об отводе судьи, однако получила отказ.

"Решение суда было ожидаемо. Еще в ходе прошлого обсуждения меры пресечения стало ясно, что судью не интересуют правовые аспекты дела. Это сугубо политическое дело, далекое от правосудия", - заявил адвокат.

Комментариями стороны обвинения относительно принятого судом решения "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в 12 из 38 общин Армении, где 5 декабря 2021 года прошло голосование на местных выборах, наибольшее число голосов набрали представители оппозиции.