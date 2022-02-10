Служба нацбезопаности Армении отчиталась о раскрытии шпионской сети

10 февраля 2022, 16:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Высокопоставленные военные были вовлечены в шпионскую сеть, созданную иностранными спецслужбами для сбора секретных данных, 19 человек задержаны, некоторые из них сознались в передаче секретных данных, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Армении.

Служба национальной безопасности Армении раскрыла на территории страны шпионскую сеть, в которую входили военнослужащие различных подразделений. Для привлечения военных к сотрудничеству были созданы фейковые аккаунты в соцсетях с фотографиями армянских девушек, через которые заводились знакомства с высокопоставленными военными. За вознаграждение военным предлагали предоставлять иностранным спецслужбам информацию о дислокации различных воинских частей, личном составе, вооружении, боеприпасах, количестве и типе боевой техники, командном составе, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Всего в шпионскую деятельность были вовлечены около 20 граждан Армении, занимавших различные должности в вооруженных силах и имеющих доступ к секретной информации. В ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела по подозрению в госизмене было задержано 19 человек, некоторые из них дали признательные показания, также проведены более 30 обысков, в ходе которых были обнаружены секретные документы и доказательства, в том числе чеки, подтверждающие получение денег, сообщило ведомство. По информации СНБ, передача информации представителям иностранных спецслужб проводилась через мобильные приложения.

"Кавказский узел" также писал, что командир отряда и его знакомый были обвинены в передаче секретных данных Азербайджану во время войны осенью 2020 года в Нагорном Карабахе. По версии следствия,они передавали информацию о вооружении и дислокации войск, а также о местонахождении одного из зенитно-ракетных комплексов, который был уничтожен азербайджанскими военными с беспилотника. По данным СНБ, шпионам обещали выплатить 20 тысяч долларов, но получили они лишь 4,5 тысячи.