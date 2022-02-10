Бездомные пожаловались на условия в ереванском интернате

10 февраля 2022, 20:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В здании интерната, куда вопреки протестам были переселены из приюта ереванские бездомные, остро не хватает туалетов и душевых, рассказали обитатели интерната. Власти были вынуждены переселить бездомных в такое здание, заявили в Минтруда Армении и пообещали улучшить условия в интернате.

Как писал "Кавказский узел", приют для бездомных в ереванском квартале Вардашен закрылся 1 января, а его обитателям было предложено переселиться в один из корпусов дома-интерната для престарелых №1. Обитатели приюта, не желающие его покидать, 3 января провели акцию протеста. Чиновники Минтруда приняли протестующих, но отказались решать проблему, пожаловались они. 77 обитателей Ереванского приюта для бездомных, несмотря на ряд протестных акций переселились в Дом-интернат №1. Им предоставлен отдельный корпус интерната, но там нет нормальных условий для проживания, рассказали бездомные.

Бездомные посетовали на бытовую неустроенность в доме-интернате

Алисе Газарян 74 года, она в числе других в январе переселилась из Вардашенского приюта Фонда "Ганс - Кристиан Кофоед" в корпус дома-интерната №1. По ее словам, она работала всю свою жизнь. "И сейчас я работаю, добираюсь до цента Еревана и убираю подъезды в домах, дворы. Кому что надо", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, условия в доме-интернате не самые лучшие, но, когда безвыходное положение, и к этому привыкаешь. "Сегодня, например, я не вышла на работу, не хотелось испачкаться. Вчера принимала душ, и неизвестно, когда еще удастся", - рассказала Газарян. Она отметила, что в приюте нет ванной комнаты, а на всех бездомных всего один санузел.

На условия пожаловалась и Мариам Мартиросян. По ее словам, в здании нет даже места, где можно отдельно умыться. "Мы умываемся в столовой, только там вода идет. А в тот день один мужчина стирал свое нижнее белье под краном в столовой. Хотя бы эти условия создали. О туалете и вовсе нечего сказать. Как можно женщинам и мужчинам ходить в один туалет? Записываемся в очередь, чтобы сходить в туалет", - говорит женщина.

Здание дома-интерната не привели в порядок до переселения бездомных, рассказала Тамара Карапетян. "Весь день мы в здании, а рядом ведутся ремонтные работы, буквально нечем дышать, а на улице холодно, не выйти никуда", - сказала она.

Проблем много, но они со временем будут решены, пообещал врио директора дома-интерната № Коля Макарян. По его словам, сейчас ведутся ремонтные работы, решится и проблема с санузлом.

После оценки специальной комиссии ряд бездомных пожилого возраста будут переселены в дом-интернат и получат статус постояльца, рассказал глава учреждения. "Все они по разной причине оказались без дома, у кого-то личные проблемы, у кого-то семейные, с ними будут работать сотрудники социального обеспечения для того, чтобы помочь вернуться к нормальной жизни", - отметил Макарян.

Для содержания и обслуживания бездомных в госбюджете на 2022 год запланировано 47 миллионов драмов (около 98 тысяч долларов США - Прим. "Кавказского узла"), но в этом году по среднесрочным проектам финансирование будет увеличено, отметил начальник Управления по вопросам инвалидов и престарелых Министерства труда и социальных вопросов Армении Артур Кесоян.

По его словам, обитатели приюта получают двухразовое питание, государство также предоставляет медицинскую помощь. "Между завтраком и ужином бездомные должны выходить из приюта и попытаться найти себе работу", - рассказал Кесоян. По его словам, это поможет им вернуться к нормальной жизни.

Власти назвали переселение бездомных вынужденным шагом

Приют для бездомных в Ереване обслуживал благотворительный фонд "Ганс - Кристиан Кофоед", который получил от государства грант. С фондом был подписан договор на реализацию программы по бездомным сроком на год, который истек в декабре 2021 года, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства труда и социальных вопросов Зара Манучарян.

По ее словам, в связи с истечением срока договора правительство объявило новый конкурс. "Однако ни одна организация не подала заявку на участие. Заявку не подал и благотворительный фонд "Ганс - Кристиан Кофоед", поскольку Минфин из-за ненадлежащего предоставления услуг в другой сфере причислил этот фонд к организациям, не имеющим право принимать участие в тендерах подобного рода", - пояснила Манучарян.

Она добавила, что Минтруда контролирует качество предоставления услуг. Оказалось, что услуги фонда "Ганс - Кристиан Кофоед" не соответствуют надлежащим критериям. "К примеру, был случай в районе, когда больного туберкулезом заселили к общее помещение вместе с другими постояльцами. Также бенефициарами программы становились не соответствующие критериям люди. Кроме того, неверно вели журнал регистрации, не по стандартам проводились курсы по обучению или формированию того или иного навыка. Фонд был предупрежден, было дано время на исправление ошибок" - отметила Манучарян. Однако, по ее словам, поле предупреждения нарушения не были устранены.

Чтобы бездомные не оказались на улице, государство взяло на себя обязательство обеспечить им условия для проживания, сообщила представитель Минтруда. По ее словам, нужная сумма будет выделена дому-интернату №1, куда все поселенцы приюта переселились с 1 января.

Ранее на условия в доме-интернате №1 обратил внимание омбудсмен Армении Арман Татоян. По его словам, офис омбудсмена получил множество жалоб от постояльцев приюта, после которых он побывал в доме-интернате №1. "В корпусе, куда заселили бездомных, всего один санузел, которым пользуются как женщины, так и мужчины. Комнаты перегружены кроватями, и они установлены на недопустимо близком друг от друга расстоянии. Кроме этого, корпус не оснащен условиями для инвалидов, нет лифта", - отметил Татоян, опубликовав 3 января на своей странице в Facebook фотографии условий проживания бездомных.

Минтруда не скрывает, что в корпусе дома-интерната есть проблемы, которые требуют решения, основные претензии касались санузла, отметила Манучарян. "В корпусе ведутся строительные работы, скорее всего, в ближайшие дни они будут завершены. Есть и другие проблемы, по которым ремонтные работы будут осуществляться в последующем", - сказала она. По ее словам, ремонт начался параллельно с заселением в корпус бездомных.

Среди бездомных есть и нуждающиеся в уходе, они переведены в соответствующее отделение в основном здании дома-интерната, сообщила пресс-секретарь Минтруда. По ее словам, среди бездомных есть и такие, которые по всем критериям соответствуют статусу постояльца дома-интерната, они будут переведены из приюта для бездомных в интернат. В корпусе для бездомных нет проблем с перенаселенностью, "есть комнаты с двумя койками, есть с четырьмя, а есть с шестью койками, но квадратура соответствует норме", подчеркнула Манучарян. По ее мнению, нынешние условия для бездомных в доме-интернате лучше тех, чем были в приюте, который обслуживал фонд.

Приют для бездомных принимает и обслуживает постояльцев на 90 дней, в этот период с ними работают социальные работники, чтобы бездомные устроились на работу с перспективой по окончанию трехмесячного срока найти себе отдельное жилье, рассказала пресс-секретарь ведомства. По ее словам, с начала января среди тех, кто переехал в дом-интернат, уже есть люди, которые нашли работу. В целом обитатели приюта – это люди без собственной семьи и жилья, очень часто их направляют в приют родственники, подчеркнула она.

Директор фонда рассказал о причинах прекращения работы с бездомными

Нарушения в работе фонда "Ганс - Кристиан Кофоед" были зафиксированы, однако они касались другой сферы деятельности фонда, которая не связана с программой обслуживания приюта для бездомных, рассказал директор благотворительного фонда Шаварш Хачатрян. "По части программы для бездомных никаких нарушений зафиксировано не было", - заявил он.

Хачатрян отметил, что в Арагацотнской области Армении фонд осуществляет программу по обслуживанию престарелых. Тендер на осуществление этой программы, бенефициарами которой стали 90 пожилых людей, фонд выиграл в 2019 году, а саму лицензию на пять лет получил еще в 2017 году, рассказал Хачатрян. По его словам, за весь 2020 год, на который была рассчитана программа, нарушения не было зафиксированы. "В 2020 году для продолжения этой программы на 2021 год Минтруда внесло изменения в условия для участия в тендере, добавив требование об обязательном опыте работы в данной сфере не менее трех лет. А у нас лицензия была получена на пять лет. Как мы могли иметь соответствие для получения лицензии, но не соответствовать требованиям для участия в тендере?" - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в 2021 году фонд уже не имел уже права участвовать в тендере из-за новых требований, но и другие организации не подали заявку. Министерство в сложившейся ситуации вернуло прежние требования - вместо трех лет опыта работы один год – и в марте 2021 года фонд выиграл новый тендер по обслуживанию престарелых, отметил Хачатрян.

"Уже в июне министерство провело мониторинг у нас, выявило пару недостатков и без всяких предупреждений, в одностороннем порядке расторгло договор. Один из недостатков - в списке престарелых в Арагацотнской области, за которыми ухаживали наши сотрудники, был человек, которому 65 лет исполнилось только в мае, но в программу он был включен на месяц раньше", - рассказал Хачатрян. По его словам, это стало причиной отказа фонду принять участие в тендере по обслуживанию бездомных.

От государства фонд получал финансирование, рассчитанное на минимальную зарплату 28 работникам и на двухразовое питание с расчетом 760 драмов (около 1,6 доллара США - Прим. "Кавказского узла") на одного человека. Все остальные расходы, в том числе на одежду, средства для гигиены, постельные принадлежности, коммунальные расходы, фонд брал на себя, рассказал Хачатрян. Он добавил, что открытия в Армении приюта для бездомных фонд добивался с 2004 года и только в 2007 году в Ереване, в корпусе дома-интерната №1, создали 15-местный приют. В 2008 году увеличили места до 30, а в 2010 – до 60 мест. "Это здание рассчитано максимум на 60 мест. Согласно стандартам, должно предоставляться 5 квадратных метров на одного человека, должно быть большое фойе с телевизором, большие столовые для двухсменного питания. На 100 человек, по стандарту, необходимо пять санузлов отдельно для мужчин и пять отдельно для женщин. А сейчас в этом приюте один санузел на всех, умываются они в столовой", - подчеркнул директор фонда.

Закон обязывает государство заботиться о бездомных 90 дней

Согласно закону "О социальном обеспечении", государство обязано обеспечить бездомным жилье и питание на срок до 90 дней, сообщила начальник Управления по защите социально-экономических и культурных прав Офиса защитника прав человека Армении Татев Тохикян. Ограничение в 90 дней не распространяется на бездомных инвалидов и пожилых людей. Их государство заселяет в дома-интернаты без какого-либо срока, и они становятся их постояльцами, пояснила она.

"Обычно статус бездомных за 90 дней не меняется, поэтому бездомных выписывают по истечению срока и сразу же регистрируют, как новых, чтобы не оставлять их на улице. Но с нашей стороны было предложение делить бездомных по категориям и работать с ними для дальнейшей интеграции в общественную жизнь и для изменения статуса бездомного. Не все бездомные безнадежны в этом плане, среди них бывают люди, у которых проблемы в семье, и надо работать в этом направлении, чтобы человек вернулся в семью", - добавила Татев Тохикян. По ее словам, людей старше 65 лет перенаправляют в дома-интернаты.

Корпус дома-интерната №1 практически не был готов к приему обитателей, поэтому на сегодняшний день так много проблем остаются нерешенными, указала Тохикян. Помимо несоответствия самого здания, условий в них, есть и другие правовые проблемы. К примеру, возникают проблемы у бездомных с хроническими заболеваниями, для которых требуются особые условия. "Содержать их отдельно от всех – получится, что дискредитируют их, а содержать в тех условиях вместе со всеми – нет возможностей. Правительство выделило список заболеваний, среди которых хронические, при наличии которых человека запрещено содержать вместе с остальными. И таких людей бездомных немало, но и условий для них нигде не создано, потому и не принимают их", - пояснила она.