Страх возобновления боев сказался на темпах восстановления Товуза и Тертера

10 февраля 2022, 12:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Азербайджана до сих пор не заключили мирный договор с Арменией, из-за чего жители приграничных сел опасаются возобновления боев. В Товузском, Тертерском и Агджабединском районах ситуация спокойная, но восстановительные работы идут медленно, и есть проблемы с коммуникациями, рассказали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 6 февраля Азербайджан заявил об обстреле села Гапанлы в Тертерском районе. На следующий день местные жители рассказали о нормализации обстановки.

В трехстороннем заявлении президентов России и Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта. Согласно тексту заявления, Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.

13 сентября 2021 года армия Армении обстреляла село Алыбейли Товузского района. Несколько пуль попали в жилые строения, жертв нет. С тех пор таких обстрелов почти нет, не считая редких выстрелов с армянской стороны, часто в ночное время, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Гасым Алиев.

Село Айуббейли Товузского района Азербайджана также временами становится мишенью армянских солдат, отметил покинувший два месяца назад пост главы села Назим Мамедов. Это не первый обстрел села после войны 2020 года", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Раньше, во время войны и несколько позже, таких обстрелов было много и это беспокоило жителей. Но в последний год обстрелы стали редкими. Нас защищает подразделение азербайджанской армии, отвечает армянским солдатам огнем. В Айуббейли проживает 7 тысяч людей, село примыкает к районному центру – городу Товуз. Жители заняты повседным трудом, пасут скот, пашут землю. Выехавших из села нет, все учреждения работают в нормальном режиме", – сказал Мамедов.

Он добавил, что в его семье трое детей, есть внук. Дети знают, что такое война, родились и выросли под звуки выстрелов. "Осенью 2020 года мы временно вывезли детей из села. После победы вся семья соединилась и живем вместе. Верим, что худшие времена не вернутся", – подчеркнул Мамедов.

По его словам, в деревнях района проводятся свадьбы, но не такие как прежде из-за коронавирусных ограничений. На свадьбы приглашают до 100 гостей, так как установлены нормы проведения массовых собраний из-за пандемии. "Также спокойно в селе Ачарлы района", – сообщил Мамедов.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу соглашение о прекращении огня, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

В селе Йухары Мюлкюлю Товузского района ситуация стабильная, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава села Сахиб Гулиев. Он отметил, что временами слышны выстрелы в селах Агджабединского района.

Житель города Агджабеди, беженец из Агдама Фархад Мамедов заявил, что особой опасности для жителей нет, так как до войны соседствующие с армянскими позициями села были ограждены каменными оградами, защищающими людей от пуль. "Летом в Агджабеди, в гости к деду Фархаду приезжали гостить внучки из Баку, прожили с бабушкой и дедушкой месяц", – сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

"Армия покинула Агдам и находится на высотах за руинами Агдама – в селе Храморт и других армянских селах. Оттуда может быть обстрел азербайджанских населенных пунктов, но так как расстояние теперь большое, пули стрелкового оружия не опасны. А стрельба из орудий и минометов с армянской стороны не ведется. Во всех селах Агджабединского района жизнь течет в мирном русле. Угрозы крестьянам и домашним животным нет, так как места выпаса и работы находятся вдали от армянских позиций. Разрушения оставшиеся от войны устранены, крыши домов починены. Школы и детские сады работают", – также рассказал он.

Семья Мамедова 28 лет не могла посетить место, где до войны был его дом, на улице Сулеймана Сани в Агдаме. Дороги в Агдам открыты, некоторые члены семьи побывали на том месте. "Привезли видеозаписи. Я еще в Агдам не ездил, боюсь, что больное сердце не выдержит от увиденного. Ждем, когда разрешат начать строительство в родном дворе. Но говорят, что Агдам будет построен по новому плану и тогда на месте нашего дома построят административные здания. Власти района собрали документы о нашей собственности советских лет, обещали выделить земельные участки агдамцам, земли которых попали в зону строительства административного центра города", – пояснил Фархад Мамедов.

В прифронтовых селах жизнь налаживается, но есть проблема с коммуникациями, рассказал житель города Саатлы Ризван Садыгов, родственники которого проживают вблизи от армянских позиций в Тертерском районе.

"Дети моих родственников живут с родителями, ходят в школы и детсады. Единственное, что беспокоит людей, вынужденных покинуть свои земли – это отсутствие в селах коммуникаций, строительства новых домов. Работы ведутся только в некоторых бывших райцентрах, туда проложены асфальтовые дороги, возводятся школы, здания государственных учреждений и воинские части. А в селах не строят. Люди не хотят переезжать в пустые, разрушенные места, боятся, что бывших беженцев вынудят возвращаться туда, где ничего нет", – сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

В военные годы жители, по указанию местных властей, выкопали в безопасных местах на своих участках защитные сооружения для спасения от пуль и снарядов. Прятались в них во время обстрелов. Эти сооружения сохранились, так как отсутствует договоренности о перемирии, а значит, нет полной уверенности в мирном будущем, добавил он.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".