10 февраля 2022, 09:09

Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минувшей ночью военные Армении обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 6 февраля Азербайджан сообщил об обстреле позиции своих военных в селе Гапанлы Тертерского района, в тот же день Степанакерт опроверг эту информацию и заявил, что режим перемирия был нарушен азербайджанскими солдатами.

В ночь на 10 февраля на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка, сообщило Минобороны Азербайджана. "9 февраля, начиная с 22.00 (21.00 мск) подразделения армянских вооруженных сил в течение нескольких часов, с перерывами, обстреливали со стороны села Юхары Шорджа Басаркечарского района Армении (Гегаркуниская область, – прим. "Кавказского узла") позиции азербайджанской армии близ села Зейлик Кельбаджарского района", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские солдаты открыли ответный огонь. "Ситуация на указанном направлении стабильная", – добавило министерство.

На 09.00 мск на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления оборонного ведомства Азербайджана о перестрелке на армяно-азербайджанской границе.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Карабахские пожарные попали под обстрел на границе с Азербайджаном", "Минобороны Азербайджана отчиталось о состоянии спасенных военных".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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