Жители Бамматбекюрта добились остановки строительства ЛЭП

10 февраля 2022, 07:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Энергетики приостановили прикладку высоковольтной линии электропередачи после протестов жителей Бамматбекюрта. Остановка работ грозит срывом сроков госзаказа, а сама ЛЭП предназначена для больницы, построенной по заказу Минобороны, рассказали в подрядной организации.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля жители поселка Бамматбекюрт на стихийном митинге у здания администрации Хасавюрта выступили против прокладки через их населенный пункт высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Линии пройдут по общественной территории и не затронут частных домовладений, пообещали в мэрии. Силовики вызвали пятерых участников схода требуя указать на организатора, а затем составили протокол на жителя села, который вел съемку. Правоохранители пытаются надавить на активистов, чтобы они не протестовали, предположили местные жители.

9 февраля рабочая бригада прибыла в поселок Бамматбекюрт, чтобы приступить к установке опор линии электропередачи внутри населенного пункта, рассказал местный житель Саламу. "Они прибыли в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Несколько десятков жильцов с близлежащих улиц собрались, но сотрудники полиции не подпускали к рабочим, охраняли их", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на место также прибыл начальник горотдела полиции. После переговоров с жильцами, бригада свернула все работы и уехала обратно. "Пока решено не продолжать работы. Но это устные договоренности, письменно нам ничего дали", – пояснил он.

Подрядной организации пришлось обратиться в мэрию, начальнику горотдела полиции и главврачу райбольницы, чтобы не допустить срыва реализации госзаказа, рассказал представитель компании Ахмед Магомедов. "Работы по прокладке электролиний проводятся в обеспечении госконтракта, заказчиком которого является Хасавюртовская Центральная районная больница, за счет федерального бюджета. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу основных сетей электроснабжения для обеспечения бесперебойного питания медицинского центра в селении Ботаюрт Хасавюртовского района. Многофункциональные медицинские центры в Дагестане были построены Минобороны РФ по распоряжению президента страны Владимира Путина в Дербенте и Каспийске, а также в селении Ботаюрт Хасавюртовского района", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Больница относится к первой категории надежности, и должна получать электричество от разных подстанций, объяснил он. "Больница должна питаться из разных подстанций, чтобы в случае отключений или аварий на одной линии, была гарантия, что она не окажется обесточенной. Все будет автоматизировано, переключение при авариях на сетях будет происходить в считанные доли секунды, для безотказного функционирования оборудования стратегически важного медцентра", – пояснил он.

По его словам, на проектирование, изыскательные работы и госэкспертизу ушло около года. "При проектировании был выбран самый оптимальный, экономически и технически обоснованный вариант. Все опасения местного населения безосновательны. Такое мнение у них, по нашему предположению, сложилось из-за некоторых малограмотных представителей, которые, не владея достоверной информацией, или имеющейся у них недостоверной информации, успели поднять население поселка, тем самым препятствуют завершению работ. По поселку уже проходят аналогичные линии, и даже напряжением больше, чем прокладывает подрядчик. Мы же устанавливаем обычные, четырехугольные железобетонные столбы, которые встречаются повсеместно, даже в малочисленных населенных пунктах. К тому же, прокладываемый кабель изолированный (СИП), и в таком случае санитарные зоны уменьшаются вдвое – до пяти метров", – рассказал Магомедов.

Всего в поселке планируется установка около 40 столбов, общая протяженность линии в населенном пункте – 1800 метров, уточнил он. "Работы подходят к завершению, осталось проложить кабель внутри поселка. Для нас, как стороны подрядчика, никаких проблем нет, если поменяют проект, дадут нам новые исполнительные схемы. Мы готовы по ним уже работать. Но стоит ли менять контракт, когда осталось доделать 5-7 процентов работ и кто будет нести ответственность за срыв сроков реализации контракта?" – задался вопросом Магомедов.

Проект согласован с местными службами, получена положительная госэкпертиза, учтены ПЗЗ и генплан, добавил он. "Тротуары, которые должны быть шириной четыре метра, сужены в следствии самозахватов земель и других нарушений земельного законодательства. И при этом, нигде столбы или линии не будут проходить непосредственной близости от жилых домов. Столбы ставятся на той стороне улицы, где нет других опор. Сами работы проводятся очень качественно, кабель натягивается как струна, без каких либо провисаний", – рассказал Магомедов.

Были проведены несколько встреч с жителями в администрации Хасавюрта, где проводилась разъяснительная работа, предоставлены вся проектно-сметная и разрешительная документация. Руководство города подчеркивало о социально-стратегической стороне выполняемых работ, направленная на обслуживание первую очередь населения в период пандемии, подчеркнул энергетик.

Подрядная организация, свою очередь, предлагала местным жителям за свой счет привести в порядок некоторые ветхие участки электрохозяйства в поселке – заменить столбы, отремонтировать или, где есть необходимость, заменить на новый трансформатор, установить освещение на улице, ведущей к школе, вокруг мечети, при том, что работы и так проводятся без высокой сметной прибыли, из-за резкого подорожания стоимости кабеля и железобетонных столбов, пояснил он.

"Поселок расширяется, мы могли бы помочь с электрификацией новых улиц. Согласовали бы все документы. Но навстречу к нам идти не хотят. Поэтому пришлось обратиться мэрию, начальнику горотдела полиции и главврачу райбольницы, чтоб не допустить срыва реализации госзаказа", – объяснил сотрудник подрядной организации.