Правозащитники назвали нарушения силовиков в деле о смерти задержанного жителя Ейска

10 февраля 2022, 02:49

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Отец Ильи Смолина, находившегося в изоляторе временного содержания в Ейске, узнал о смерти сына от посторонних людей, осмотреть тело в морге ему не позволяли больше недели. В случае смерти задержанного силовики обязаны известить об этом близких в течение нескольких часов, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", житель Кубани Илья Смолин умер после задержания в Ейске. По данным полиции, причиной стали проблемы с сердцем. Родители умершего обратили внимание на гематомы на теле сына и потребовали провести прокурорскую проверку обстоятельств его смерти.

33-летний Илья Смолин был задержан днем 12 января, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его отец Олег Смолин. "Его просто поймали на улице и закрыли в изолятор временного содержания. Это было 12 января. Перед этим (помещением в изолятор) сыну провели освидетельствование, что телесных повреждений у него не было. Якобы он был в федеральном розыске, по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) - это я узнал позднее. Мы не знали, что его искал кто-то. Я от посторонних людей узнал, что он в изоляторе", - рассказал он.

По словам отца, о смерти сына он также узнал от посторонних. "Дня через три я собрал ему передачку, отнес ее. А 22 января мне начали люди звонить и спрашивать, что с Ильей. Но никто ничего не говорил, что им известно. Я вышел на улицу, и мне уже там соседи сказали, что Илья умер. Я пошел в дежурную часть и начал выяснять, разбираться. Это было уже поздно вечером. Они мне сказали: "Тут такого нет". Хотя когда я носил передачку, они ее приняли и сказали, что он у них. Я стал звонить в "скорую", в больницу. Его нигде не было. (Оказалось) он из изолятора временного содержания был доставлен в морг", - рассказал Олег Смолин.

Он отметил, что ему очень долго не позволяли осмотреть тело. "Я же хотел, прежде чем забирать, осмотреть тело, зафиксировать, в каком оно состоянии. Но мне сказали, что осмотр может быть только в присутствии представителя власти. Я пошел по всем инстанциям. Мы написали заявление в прокуратуру, но они сказали, что в течение месяца будет проводиться проверка. Больше никто никак не отреагировал. Только в день похорон, когда мы пришли в морг, нам все-таки разрешили его осмотреть и сфотографировать. Потом мы его сразу забрали и в тот же день, 1 февраля, похоронили", - сказал Олег Смолин.

По словам отца, при осмотре тела Ильи в морге он заметил у сына множество гематом и переломов - в частности, был сломан нос. "Мы это всё сфотографировали. Они теперь это объясняют, что сын бился в приступе эпилепсии, и у него от этого все повреждения. Илья был эпилептиком, это правда, но он спокойным был. У него сильных приступов никогда не было. Пять минут - и всё, на воздух вышел - и всё прошло. Очень слабенькие были приступы у него", - сообщил Олег Смолин. Он считает, что смерть его сына была насильственной.

Отец рассказал, что Илья рос без матери - она умерла, когда тот был маленький. У Ильи остался 10-летний ребенок, который после развода живет с матерью, сказал Олег Смолин. "Несмотря на развод, они с сыном общались, Илья всегда старался помочь ему материально", - отметил он.

Олег Смолин признался, что после произошедшего у него "просто нет сил ни на что". "У меня шок, в голове не укладывается, что это произошло [...] И из дома сейчас выходить не могу", - признался он.

Отец умершего рассказал, что вместе с ним по инстанциям и в морг ходила друг семьи Валентина. "Они то говорят, что у него якобы почки отказали, потом якобы эпилепсия, потом сказали, что он в больнице лежал пять дней [...] В официальном свидетельстве о смерти вообще написано - алкогольная кардиомиопатия. А про почки или еще что-то - нигде в этой справке не написано (копия справки о смерти имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Я не согласна с тем, что написали в свидетельстве о смерти. Потому что я сама (тело) своими глазами видела", - сказала Валентина корреспонденту "Кавказского узла".

Непонятна и ситуация и с задержанием Ильи Смолина, и с тем, что он был в розыске по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, отметила она. "Во-первых, не верю, что он мог кому-то нанести тяжкие телесные повреждения. Он был абсолютно адекватный, добродушный парень. Всегда на позитиве. А во-вторых, про розыск непонятно. Участковый прекрасно знал, где он живет, с кем он общался, с кем может быть. Его найти было очень просто. Они (силовики) могли элементарно домой к нему прийти", - сказала Валентина. По ее словам, ни отец, ни сам Илья ничего розыске не знали, к ним домой не приходили, оповещений никаких не присылали.

Валентина рассказала, что после известия о смерти Ильи всюду сопровождала его отца, потому что тот был в очень плохом состоянии. "Когда мы в морг пришли, нам сказали, что мы можем тело осмотреть только в присутствии правоохранительных органов. Мы обращались и в полицию, и в прокуратуру - но никто не шел нам навстречу. 29 января мы опять поехали в морг. Вроде бы договорились с участковым, что и он приедет. Просто поприсутствует, чтоб мы могли посмотреть на тело Ильи. Но в итоге он так и не приехал. Мы поехали в прокуратуру. Мы не понимали, почему нам не дают тело посмотреть. Мы написали заявление в прокуратуру, что не согласны с тем, что написано в справке о смерти. Я попросила, чтоб нам дали человека от правоохранительных органов, который бы присутствовал при осмотре тела. Но опять нам ответили отказом", - сказала она.

По словам Валентины, 31 января она сама звонила несколько раз в прокуратуру, но ей отвечали, что "заявление в канцелярии". "Тогда мы сами поехали в прокуратуру, это было около 16.00 мск. К нам вышел сотрудник, мы стали спрашивать, почему нам не дают тело посмотреть. "Я не знаю", - сказал он [...] и посоветовал поехать в морг и попросить по-человечески, чтоб дали тело посмотреть", - рассказала она.

Валентина сказала, что в очередной раз они с отцом Ильи поехали в морг вечером 31 января. "Нас опять не пустили, но сказали приезжать завтра утром (1 февраля), будет судмедэксперт и в ее присутствии дадут осмотреть тело", - рассказала она.

По словам Валентины, 1 февраля утром отец и они смогли осмотреть тело Ильи, при этом присутствовала судмедэксперт. "Она ничего не фиксировала и не записывала, просто стояла. Всё снимали мы сами. Хотя это было ужасно. У Олега там истерика случилась, ему было дурно. Мне тоже прямо плохо стало от того, что мы увидели. Как смогли нафотографировали", - сказала она.

В тот же день (1 февраля) Илью похоронили, так как на этот день уже всё было организовано и проплачено, пояснила Валентина.

Она призналась, что после всех этих событий также пребывает в тяжелом состоянии. "Пришлось обратиться к неврологу. Я спать не могу теперь. А потом, видимо, еще к психологу придется обращаться, потому что я так не выдержу, чувствую, что со мной не всё в порядке", - рассказала Валентина.

Правозащитники выразили готовность помочь близким Ильи Смолина добиться правды

Кубанское отделение "Комитета против пыток"* готово заняться этим делом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского филиала комитета Сергей Романов. По его словам, ранее в их организацию жалоб на силовиков из Ейска не поступало.

"Необходимо установить, что же произошло с Ильей Смолиным. Если в отношении него сотрудниками полиции была применена физическая сила (и он умер), то согласно статьи 19 закона "О полиции" они обязаны были проинформировать близкого родственника об этом в течение 24 часов. Если же за время содержания в изоляторе временного содержания у Ильи Смолина ухудшилось здоровье в результате болезни или по другим причинам, не связанным с применением в отношении него физической силы, то тут также надо устанавливать, находился он в сознании или нет, давал ли информированное согласие на уведомление близких родственников. Законодательством не прописана процедура уведомления о смерти со стороны медицинского учреждения, но в данном случае, если предположить, что он был в бессознательном состоянии и впоследствии скончался, то уведомить родственников должен был заведующий отделением, за которым был закреплен пациент", - пояснил Романов.

Пока неизвестно, передали ли сотрудники полиции медицинскому учреждению информацию о месте жительства Ильи Смолина либо контакты родственников, отметил он. "Вполне возможна ситуация, что у врачей больницы этой информации не было", - сказал Романов. По мнению правозащитника, родственникам в любом случае стоит обратиться в министерство здравоохранения по Краснодарскому краю, чтобы они провели служебную проверку и сообщили о причинах неуведомления близких о госпитализации Смолина в медицинское учреждение, а также его смерти.

"В случае смерти (задержанного) сотрудники полиции обязаны сообщить родственникам об этом в как можно более короткий срок, но не позднее трех часов после этого. Это указано в нормативно-правовом акте (постановление "Об утверждении Положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации"). Если его госпитализировали в больницу, то тоже в как можно более короткий срок (должны сообщить о смерти), но не позднее, чем через 24 часа", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат фонда "Общественный вердикт"** Ирина Бирюкова.

"Если задержанному была вызвана бригада скорой помощи, то в любом случае сотрудники полиции были обязаны сообщить об этом родственникам [...] Если его привезли назад и он умер уже в полиции, то о его смерти должны были сообщить незамедлительно, не позднее трех часов с момента смерти. Если умер в больнице, то о смерти обычно сообщают из больницы, если установлена личность и есть контактные данные. Если нет, то лечебное учреждение сообщает в полицию, а полиция должна уведомить родственников", - пояснила она.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в связи со случаем Ильи Смолина 4 февраля записал видеообращение к начальнику Главного управления собственной безопасности МВД России генералу Александру Макарову, в котором призвал его провести тщательную проверку обстоятельств смерти Ильи Смолина в изоляторе Ейска.

"После наших обращений и широкой огласки в СМИ местные СУ СК и прокуроры начали доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и пунктом а части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а ГУ МВД Краснодарского края - служебную (проверку)" - сказал Осечкин корреспонденту "Кавказского узла". Он также отметил, что если семье Ильи Смолина понадобится помощь и поддержка, Gulagu.net постарается им помочь.

Комментариями следованного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, прокуратуры Краснодарского края, Главного управления МВД по Краснодарскому краю относительно сообщения Осечкина о проверке по факту смерти Ильи Смолина "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" неоднократно писал о сообщениях и других жителей Кубани о пытках в силовых структурах. Так, в октябре 2021 года мать жителя Кубани Георгия Кавелидзе, умершего после задержания, заявила о пытках над сыном. Кавелидзе впал в кому и умер после того, как освободился из отдела полиции. Мужчина утверждал, что его избивали, заставляя признаться в убийстве, сообщили правозащитники. У Кавелидзе произошел приступ эпилепсии, и он скончался в больнице, возразили в полиции.

Ранее 19-летний житель станицы Тбилисской Алексей Динисенко пожаловался на избиение после задержания. Он утверждал, что силовики избили его, требуя признания в краже. Врачи диагностировали у Динисенко черепно-мозговые травмы и ушибы.

24 декабря 2021 года "Новая газета" сообщила, что электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники Ипатова не поверили в версию полиции о его суициде и обратились за юридической помощью к правозащитникам. Ситуация с пытками задержанных на Кубани, выделяется среди других регионов, заявили ранее правозащитники. В Краснодарском крае эта практика стала системной, констатировали в декабре 2021 года правозащитники, комментируя предсмертное заявление сочинца Евгения Ипатова о пытках в силовой структуре.

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.