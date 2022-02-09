Защита назвала незаконным ночной суд над защитником Волго-Ахтубинской поймы

09 февраля 2022, 17:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде нарушил законодательство и права Михаила Соломонова, проводя заседание по его делу ночью, когда активист уже сутки находился под арестом без еды и питья, заявил адвокат. Вырубка деревьев на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме продолжилась, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля Центральный райсуд Волгограда назначил пять суток ареста члену городской Общественной палаты Михаилу Соломонову, признав его организатором велопрогулки, из-за которой был нарушен общественный порядок. Кроме того, Соломонов был обвинен в невыполнении законного требования сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ) после того, как снимал на видео действия сотрудницы при составлении протокола задержания. Сегодня ночью суд назначил ему еще 10 суток ареста.

По версии Соломонова и его юридического представителя Ивана Иванова, 31 декабря 2021 года Михаил Соломонов с товарищами катались на велосипедах по разрешенным частям проезжей части. По полосе, предназначенной для велосипедистов, медленно ехал автомобиль ГИБДД, и посторонний велосипедист, который не относился к этой группе, объехал эту машину по полосе, предназначенной для движения маршрутного транспорта. "Михаилу вменяют, что он чуть ли не специально с умыслом организовал это мероприятие, чтобы нарушить общественный порядок", - пояснил 8 февраля Иван Иванов. Задержание Соломонова связано с его участием в защите Волго-Ахтубинской поймы, считают активисты, которые 8 февраля провели одиночные пикеты в его поддержку.

Защита указала на нестыковки и нарушения в деле Соломонова

После допроса сотрудников полиции в суде выяснилось, что велосипедист, объехавший машину ГИБДД, действовал по их поручению и "целенаправленно выехал на вторую полосу движения, чем нарушил правила дорожного движения", сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Соломонова Антон Гетманенко.

Он обратил внимание, что за велогруппой ехал экипаж ГИБДД, со скоростью 10 километров в час и снимал все это на видео. "В это же самое время за автомобилем ГИБДД двигался еще один автомобиль сотрудников полиции, в котором сидели аж два майора, занимающиеся охраной общественного порядка. В то самое время, когда сотрудники ГИБДД тормознули велосипедиста-нарушителя, к двум майорам второй машины на ходу, во время движения, обратился водитель "Газели" с заявлением о том, что группа велосипедистов мешает движению. И, конечно же, ни подставной велосипедист-нарушитель, ни водитель "Газели" так и не были опрошены сотрудниками полиции по материалу в отношении Соломонова. Представитель полиции заявила, что их искали, но свидетели как сквозь землю провалились", - сказал адвокат.

По его словам, суд по второму протоколу затянулся до полуночи, и этим были нарушены права подсудимого. "Даже по уголовным делам следственные действия в ночное время проводятся только в исключительных случаях. По административным делам - это эксклюзив, что в очередной раз свидетельствует о заказном характере дела", - сказал Антон Гетманенко.

По его словам, Соломонов замерз в отделении полиции, и ему вызывали скорую, после отъезда которой Соломонову вместо куртки дали шапку. "Поэтому он замерз, он с температурой. Его привезли в 14 часов в суд и увезли в час ночи следующего дня. Весь этот день он не пил и не ел. Я считаю, что судья нарушила законодательство, проводя судебное заседание в ночное время. Нарушила все нормы приличия и морали", - сказал он, объяснив, что к тому моменту Соломонов "уже сутки находился под административным арестом без нормального питания, без переодевания и питья".

Суд имел возможность рассмотреть второе дело в другой день, убежден Гетманенко. "По той причине, что после рассмотрения первого дела Михаилу уже был назначен арест в пять суток, и он никуда бы не делся", - пояснил он.

В суде допросили не всех свидетелей, которых хотела допросить сторона защиты, поскольку судья не захотела откладывать процесс до 9 февраля, "хотя свидетели ключевые", сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алена Максаева. "Телефон Соломонова судья также отказалась исследовать, указав, что в этом мы злоупотребляем своим правом, хотя на нем содержатся доказательства того, что велопрогулка была мирная и никому не мешала. По факту телефон Соломонова изъяли сотрудники, но в с собой в суд его не привезли", - отметила она.

Юрист Иван Иванов подтвердил, что в суде Соломонов был с температурой. Он предоставил корреспонденту "Кавказского узла" видеозапись из коридора суда, на которой Михаил Соломонов говорит, что его задержали «незаконно». «За велопрогулку, которая была 31 декабря. Пригласили дать пояснения, в итоге обманным способом задержали, отобрали все вещи, не дали ознакомиться с материалами дела», - сказал на видео Михаил Соломонов.

Он подчеркнул, что это была обычная велопрогулка. "Мы с друзьями на Новый год ехали на велосипедах по городу. Две полицейские машины ехали за нами со скоростью 10 километров в час по выделенной полосе без мигалок, без включенных проблесковых маячков. По второй полосе ехала машина, внутри сидели полицейские без опознавательных знаков… Они ехали и снимали нас на видео", - сказал Соломонов.

Волгоградские активисты, в том числе Михаил Соломонов, протестуют против вырубки дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, разрешение на которое Минприроды России выдало в июне 2021 года. Они проводят акции протеста, как в Волгограде, так и на месте строительства. Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка, и кто поддерживает экоактивистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму".

Защитники поймы готовятся к новому этапу борьбы за сохранение деревьев

Ранее, 16 января, Михаил Соломонов написал на своей странице в Facebook, что в 2022 году будет "продолжать открыто и честно освещать все самые важные темы, особенно связанные с нашим экологическим благополучием".

В своем видео, размещенном 2 января на YouTube, Михаил Соломонов рассказал, что у поворота на поселок Лебяжья поляна вновь вырубают деревья. "Ранее, где мы отмечали места обитания краснокнижных животных и растений, опять произошла вырубка. По чуть-чуть продолжают вырубать. Один дуб огромный, полагаю, что [возрастом] порядка ста лет. Полностью дубраву на гребне здесь вырубили, дальше остались тополя… Вот так продолжают строители [...] уничтожать места обитания краснокнижных животных и растений, несмотря на вынесенные уже представления природоохранной прокуратуры. Будем продолжать писать заявления по этому факту и привлекать к ответственности", - заявил на видео активист.

Строительство дороги в пойме разбито на два этапа, и первый этап "практически закончен", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Дмитрий Стрельников. "Сейчас у нас есть информация, что по второму этапу деньги заморожены. Поэтому, чтобы защитить основную сердцевину поймы, которая будет вырубаться для второго этапа работ, я думаю, у нас есть еще примерно полгода – добиться того, чтобы либо расширили существующую дорогу, либо сделали эстакаду. Дубов сейчас вырублено не так много, в основном вырублены другие деревья вдоль дороги. Строители только начали уходить вправо от существующей дороги, примерно метрах в 200-300 от нее находится гребень дубов, там будут вырубать больше километра, потом зайдут в сердцевину дубравы, где около 20 дубов, которым около 150 лет. Эстакада или расширение – самые лучшие варианты для сохранения поймы", - сказал он.

"Насколько я знаю, по первой очереди все вырубили, - подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Ксения Серафимова. - Строители должны были оставлять грунт и деревья, чтобы сохранить краснокнижных [насекомых], но грунт сложили на островках между дорогами, так что если какие-то личинки выберутся, то не выживут".

Подрядчик отчитался о компенсационных высадках деревьев

Сейчас при строительстве мостового перехода обустраивается земляное полотно, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-центра АО «Группа компаний ЕКС», которое проводит работы.

"На мосту через ерик Осинки и ерик Гнилой продолжаются работы по устройству фундаментов опор мостовых переходов. Параллельно на ерике Осинки возводятся опоры мостового сооружения, в рамках проекта их будет девять. Работы выполняются в соответствии с графиком. Единовременно на объекте задействовано 170 человек и порядка 220 единиц техники", - рассказала она о ходе работ.

Проектом предусмотрены "компенсационные мероприятия", и они "уже реализуются": так, в 2021 году в лесу высажено более 120 тысяч сеянцев дубов и сосен, подчеркнула представитель компании.

"Уход за высаженными растениями будет проводиться до 2030 года. В первый год, согласно контракту, ухаживает наша сторона, после уход продолжит Среднеахтубинское лесничество, на территории которого и проведено лесовосстановление. Работы будут проводиться за счет бюджета региона, все необходимые для этого документы разработаны и согласованы. Строительство данной трассы имеет большое социальное и экономическое значение для развития всей Волгоградской области. Мы как подрядчик, реализующий первый этап, ответственно выполняем свою работу, находимся в постоянном контакте с заказчиком и курирующими органами", - рассказала сотрудница пресс-центра.

Компенсационные посадки "в десятки раз превысят количество деревьев, которые будут затронуты при реализации проекта", заверил сотрудник администрации области. "Кроме того, принято беспрецедентное решение об организации комплексного ухода за саженцами на протяжении 10 лет - в течение первого года после высадки полив и уход обеспечит подрядчик, а далее эту обязанность возьмет на себя лесничество", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".