Скриншот петиции, опубликованной на сайте Change.Org, к президенту России с требованием отставки Рамзана Кадырова https://www.change.org/p/кадырова-в-отставку

09 февраля 2022, 09:23

Петиция за отставку Кадырова набрала более 150 тысяч подписей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число подписей под электронной петицией к Владимиру Путину с требованием отставки главы Чечни достигло 151 187. В конце февраля обращение будет передано в администрацию президента, сообщил автор петиции Илья Яшин.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 февраля петиция с требованием отставки Рамзана Кадырова набрала 100 тысяч подписей. К 10.10 мск 8 февраля под ней было опубликовано 101 588 подписей.

Петицию, адресованную Владимиру Путину, опубликовал 6 февраля на сайте Change.org московский оппозиционный политик Илья Яшин. Голоса под петицией могут быть накручены ботами, поэтому Кремль не относится к ней серьезно, заявил 7 февраля пресс-секретарь президента. Кремль одобряет политику Кадырова в Чечне и не отправит его в отставку, несмотря на популярность петиции Яшина, указали в тот же день опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

К 9.22 мск 9 февраля петиция, озаглавленная "Кадырова - в отставку!", набрала 151 187 подписей. Комментарии под петицией, по состоянию на 9.22 мск, скрыты, но на их месте размещена обращенная к подписантам благодарность Ильи Яшина, опубликованная 8 февраля.

"Петиция за отставку Кадырова всего за сутки набрала больше 100 тысяч подписей. Это очень впечатляющая динамика. Накануне годовщины убийства Бориса Немцова (Немцов был убит 27 февраля 2015 года. – Прим. "Кавказского узла") я передам этот документ в администрацию президента. Так что сбор подписей продолжается", - написал политик.

Электронную петицию подписал в том числе Правозащитный центр "Мемориал"*. "Яшин запустил петицию, требующую отставки главы Чечни. Мы её уже подписали", - говорится в сообщении, размещенном вечером 8 февраля в Telegram-канале Правозащитного центра "Полный ПЦ".

В своей петиции Яшин напомнил, в том числе об угрозах руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", - говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Напомним, на фоне скандала с семьей Янгулбаевых Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым в Москве, о чем стало известно в ночь на 3 февраля. Встреча состоялось, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь Путина заверил, что таких планов нет. Позднее Песков сообщил, что одной из тем, которая обсуждалась во время встречи Путина и Кадырова в Кремле, была работа правоохранительных органов. Встреча Путина с Кадыровым выглядит, как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

Примечание:

"Кадыров побил собственный рекорд на выборах", "Песков назвал кровную месть в Чечне противоречащей законам России", "Сайди Янгулбаев упрекнул Кремль в бездействии".

Автор: "Кавказский узел"

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