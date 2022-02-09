Снос рынка в Хасавюрте вызвал резонанс в соцсети

09 февраля 2022, 09:16

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В Хасавюрте начался снос одного из местных рынков. Многие горожане вынуждены зарабатывать торговлей на рынках из-за высокой безработицы, а закрытие рынка приведет к убыткам предпринимателей и потере рабочих мест, указали комментаторы в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", Дагестан неоднократно оказывался в числе регионов, расположенных на последних строчках рейтинга занятости населения. Так, 28 января 2020 года Дагестан занял 82-е место из 86 по безработице в рейтинге Росстата. В рейтинге по уровню безработицы за лето 2021 года Дагестан в рейтинге Росстата занял предпоследнее место.

8 февраля в Instagram-паблике dagizvestiyaa был опубликован ролик, на кадрах которого показаны люди и техника, которые ведут работы по демонтажу зданий. "Нам пишут, что в Хасавюрте начался снос известного всем рынка. В пресс-службе администрации Хасавюрта сообщили, что проводятся работы по демонтажу бетонных эстакад в русле реки Ярыксу", – сказано в описании к видео.

К 08.40 мск 9 февраля эта запись на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписано около 355 тысяч пользователей, набрала около 62,7 тысячи просмотров и 125 комментариев. Часть их авторов высказалась за строительство на месте рынка парка.

"И, конечно же, будут строить торговый центр или этажки. Но никак не парк и не озеленение города", – написал пользователь djamiliya_ko.

"Надоели рынки! Дышать в городе от мусора нечем, деревья и парки сажали бы. Маленький город, а парковых и зелёных зон нет", – отметила fatimayliut.

"Давно пора перенести эти рынки за черту города, уже дышать нечем", – высказала схожее мнение __amina7799.

Другая часть пользователей указала, что закрытие рынка оставит без работы людей. "Хасавюрт – город-базар, город-рынок! У людей пострадает свой бизнес, но в городе давно пора наводить порядок", – подчеркнул пользователь gadzhigeo.

"Столько безработных будет. Прежде чем снести, создали бы рабочие места, люди там платят налоги, кормят семьи", – написала khadizhat6654.

"Растёт безработица. Надо дать новые места, а затем сносить старое. О людях не хотят думать", – считает mariamkmuradova.

"Сколько людей без работы остаётся, об этом не подумали? Граждане там же зарабатывали на хлеб", – отметил osmanow_osman_959_05.

"Можно же было сначала за городом построить рынок, продать им там не так дорого места и после снести рынок. Нет обязательно нужно, чтобы простой народ страдал. Одумайтесь господа чиновники! Работа сегодня есть, завтра нет. Человечность давайте выдвинем на первое место", – предложил пользователь khadizha3777.

"Сколько людей столько и мнений. Какой парк на речке? Людей жалко, которые пытались семью прокормить", – написал islammaksuev.

"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля жители поселка Бамматбекюрт в Хасавюрте на стихийном митинге у здания администрации выступили против прокладки через их населенный пункт высоковольтных линий электропередачи. Линии пройдут по общественной территории и не затронут частных домовладений, пообещали власти. 9 февраля жители пожаловались на давление после схода.