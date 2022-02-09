Жители Сочи выступили против вырубки деревьев на Цветном бульваре

09 февраля 2022, 04:29

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На Цветном бульваре в Сочи неизвестные спилили здоровые сосны. Разрешение давалось только на кронирование деревьев, сообщили в мэрии. По словам сочинцев, которые пытались воспрепятствовать уничтожению деревьев, последние годы вырубка деревьев в центре города ведется активными темпами, при этом не предоставляются документы, подтверждающие основания для этого.

Сообщение от жителей микрорайона Гагаринский в Сочи о вырубке деревьев пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 8 февраля. «В городе и, естественно, у нас в районе вырубают деревья.... как правило краснокнижные. Вот немного сосна наклонилась - и тут же спилили. Раньше в городе была организация Зеленстрой. Специалисты этой фирмы ухаживали за зелёным убранством города, если деревья не удавалось спасти, делали компенсационные посадки. Сейчас же в городе только и слышен визг пилы..... одни пеньки вокруг... А ещё это теперь страшное слово КРОНИРОВАНИЕ! Привлекаемые властью "специалисты" так кронируют деревья, что остаётся один ствол. Большинство деревьев после такого кронирования не выживают, а потом приходит следующая группа "специалистов" и спиливают дерево. Особенно достаётся платанам. Их столько уже погибло в городе благодаря таким "специалистам", - написали, в частности, авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

7-8 февраля неизвестные рабочие под корень спилили две сосны, растущие в дендропарке Цветного бульвара. Корреспонденту «Кавказского узла» и жителям, вышедшим на рев пил, они отказались предъявить какие-либо документы, порубочные билеты и основания для спила.

Жители показали корреспонденту фото деревьев до спила, они выглядят совершенно здоровыми, но теперь от них остались лишь пеньки.

Сочинцы пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что это случай - не единственный, когда в Гагаринском микрорайоне спиливаются совершенно здоровые деревья. По их словам, подобная картина наблюдается чуть ли не с 2007 года, когда уничтожили санитарно-защитную зону - платановую аллею на улице Чайковского. Затем застройщики стали строить прямо во дворах многоквартирные дома, вырубая десятки деревьев. Многочисленных жалобы и обращения, митинги и пикеты ни к чему не привели.

Местный житель, дендролог по образованию, который работал в «Зеленстрое» Владимир Иванов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что микрорайон Гагаринский закладывался в 60-х годах прошлого столетия по всем канонам благоустройства и благоприятной среды для человека. "Дома строились с учетом сейсмики. Строил их мой отец со своими коллегами. Дома ставились так, чтобы была продуваемость. У каждого дома была детская площадка и обязательно зеленая зона, высаживали редкие экзоты: пальмы, краснокнижные кедры, магнолии, кипарисы, платаны, глицинии. Сажали фруктовые деревья и кустарники: мушмулу, гранат, бананы. Зоной общего пользования сделали Цветной бульвар по типу дендропарка. Аллея ведет от школы № 24 до рынка. Вдоль аллеи высажены платаны и другие лиственные. По кругу Цветного бульвара высаживали гималайские кедры и сосны Коха. Они своими кронами создавали круглогодично прекрасный ореол. Растения долговечные, могут расти до 500 лет", - рассказал Иванов.

По его словам, когда он в середине 80-х годов XX века работал в МУП "Зеленстрой", у них были свои рабочие подсобные помещения по всему городу. "Все садовники и дендрологи были в штате исполкома и выполняли свои ежедневные функции: опрыскивали деревья от вредителей, белили их, ухаживали за почвой, производили полив растений. Это был райский уголок, как и весь Сочи, наполненный благоухающими ароматами <...> Но вот пришли «новые времена». Уничтожили все: развалили "Зеленстрой", он так и не дожил до своего 75-летия. Просто обанкротили, а нас, специалистов и рабочих, выгнали на улицу, помещения и имущество распродали. Декоративные деревья без ухода стали приобретать неухоженный вид. Затем стали застраивать и сам Цветной бульвар. К примеру, возмущение вызвал скейтпарк, где на месте кедровой рощи залили бетоном площадку, несколько деревьев было спилено. Корни кедров и сосен залиты бетоном. Застройка и небрежное отношение к дендропарку на Цветном привели к тому, что деревья стали погибать», - рассказал он.

Последней каплей, по его словам, стал спил двух сосен 7-8 февраля. «У меня нет уже сил смотреть на это варварство», - признался мужчина.

30-летняя Ольга Вязова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также услышала, что на бульваре пилят деревья, и вышла посмотреть. Ругалась с лесорубами, пыталась их остановить, призывала к их совести, требовала показать порубочный билет, но они ничего не показали. «Подходили и другие люди, кроме меня, возмущались. Но лесорубы ни на кого не обращали внимания. Я лично звонила в администрацию города и в полицию, но там никто не берет трубки. Спил деревьев - это бизнес сегодня. Даже устраивают конкурсы на спил, выставляют лоты. А вот на посадку деревьев лоты я не видела», - сказала она.

42-летний предприниматель Игорь Белов подтвердил, что двое суток назад видел две здоровые сосны, а 8 февраля вместо них увидел два пенька. «В нашем микрорайоне почти на каждом дереве висят объявления: «Расчищу территорию под застройку от деревьев». Куда такое годится? Уже совсем обнаглели <...> Раньше нас в школе учили, что даже листочек нельзя сорвать - "дереву больно", а тут гектарами рубят и пилят дендропарк Сочи, как лес в тайге. И чиновники этому содействуют. Это полное безобразие. Город превращен в пыльную повсеместную стройку. [Замахнулись] на наш микрорайон. Решили провести реновацию и застроить его высотками, о чем нам объявил главный архитектор. Наверное то, что пилят и рубят Цветной бульвар, означает, что процесс пошел?», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

38-летняя продавец Марина Волгина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что «если одно дерево погибло или было срублено, то на его месте должны быть высажены два новых дерева той же породы, а не ларек, пивная или чебуречная, как это стало традицией в Сочи».

Представитель общественного экологического совета при Главе Сочи Александр Зюзин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 1 марта на местном уровне вступают в силу ужесточающие контроль и ответственность за уничтожение растений правила благоустройства.

Корреспондент "Кавказского узла" обратилась за разъяснениями по поводу рубки здоровых деревьев на Цветном бульваре к заместителю директора департамента по охране окружающей среды Ростиславу Гончарову, который ответил, что разрешения на спил двух сосен не выдавались, а выдавались лишь разрешения на их кронирование. «7 февраля на Цветном Бульваре начался спил и кронирование сухих аварийных деревьев. Порубочные билеты специалистами департамента по охране окружающей среды, лесопаркового хозяйства и промышленности администрации города Сочи были выданы Администрации центрального внутригородского района еще в июне и октябре прошлого года после тщательного обследования сухостоя. В любой момент деревья, стоящие рядом с тротуаром, могли упасть на дорогу и пешеходов. В соответствии с Законом № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» сносу подлежат два платана восточного, две березы повислой. Две сосны Коха и два гималайских кедра будут подвержены санитарной обрезке», - сообщил чиновник.

При этом он отказался сказать, кто именно выдал разрешение, когда было обследование. Также он затруднился сказать что-то по поводу компенсационных посадок на месте вырубленных деревьев.

По словам Александра Зюзина, «порубочный билет выдается только на основании акта обследования с привлечением независимого эксперта, всё другое - нарушение закона».

Лидер движения «За Сочи» Елена Негоруца рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что многократно писала и требовала от имени движения, чтобы порубочные билеты выставлялись в общий доступ в интернете, чтобы любой человек мог проконтролировать рубки. Она также отметила, что по порубочным листам очень сложно понять, какие именно деревья рубят, потому что ориентиров никаких нет. Этим часто пользуются недобросовестные застройщики и рубят не там и не то, что указано в билете.

Негоруца отметила, что город действительно превращается из курорта в промзону, приведя в качестве еще одного примера вырубку парка вокруг гостиницы "Приморская".

Жители Сочи пожаловались в конце января, что в парке у гостиницы "Приморская" вырублено более сотни деревьев. По словам представителей компании-застройщика, которая занимается реконструкцией гостиницы, вырублены только больные деревья, что подтверждается документами.

«Мы сделали запрос в мэрию, потребовав порубочный билет и, как основание, разрешение на строительство. Сегодня (8 февраля) пришел ответ, в котором сказано, что мэрия не выдавала застройщику разрешение на стройку и, соответственно, без этого разрешения не могла выдать разрешение на рубку парка. Несмотря на самоуправство и наши обращения, правоохранительные органы бездействуют», - рассказала Негоруца.

Эколог, член общественной организации "Сохраним зеленый Сочи" Алла Юсупова полагает, что виной происходящему в Сочи экоциду является коммерциализация всех отраслей жизни и деятельности и полная бесконтрольность со стороны структур, которые должны следить за этим.