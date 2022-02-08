Правозащитники призвали Терешкову отреагировать на высказывания Делимханова

08 февраля 2022, 18:20

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Девять правозащитников обратились сегодня к председателю комиссии Госдумы по этике Валентине Терешковой с призывом рассмотреть угрозы депутата от Чечни Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Глава думской фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов 2 февраля призвал прокуратуру дать оценку высказываниям Делимханова. Обещание "отрезать головы" вместе с объявлением кровной мести – это реальная угроза убийством, указал юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев. 5 февраля Абубакар Янгулбаев направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину заявление, в котором попросил проверить угрозы в адрес его семьи от руководителей Чечни на наличие угрозы убийством, возбуждения ненависти и вражды, подстрекательства, клеветы, оскорблений и превышения должностных полномочий.

"Днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык... Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы!.. И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами!" – перевели слова Делимханова администраторы Telegram-канала, известного критикой властей Чечни. "Кавказский узел" проверил этот перевод и убедился в его точности.

Обращение правозащитников к главу комиссии Госдумы по этике Валентине Терешковой опубликовал сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*. Авторы обращения указали, что на следующий день после выступления Делимханова, 2 февраля, первый заместитель председателя Комиссии по вопросам депутатской этики депутат Василий Пискарёв "публично пообещал, что (...) комиссия обсудит высказывания депутата Делимханова, если в комиссию поступит соответствующее обращение". "Прошла уже неделя, но ничего не слышно о том, что (комиссия) приступила к рассмотрению этого вопроса", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте центра.

Высказывания Делимханова являются не только "принижающими авторитет депутатов" и Госдумы "в целом", "но представляющими в негативном свете нашу Родину". Авторы обращения призвали Терешкову "в ближайшее время рассмотреть этот вопрос на заседании" и "строго указать" "Делимханову на допущенные им ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей".

Под заявлением подписались член Совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов, председатель совета Правозащитного центра "Мемориал"* Александр Черкасов, глава комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина, член Совета Правозащитного центра "Мемориал"* Сергей Давидис, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Гражданский контроль" Елена Шахова, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Евгения Литвинова, Вероника Каткова***, главный редактор ИА "ЦентрРус" Дмитрий Краюхин. Они отметили, что обращение направлено не от организаций, а лично от подписавшихся.

Зарему Мусаеву, жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, чеченские силовики забрали 20 января из ее квартиры в Нижнем Новгороде и доставили в Чечню. Она была помещена под административный арест по делу о "мелком хулиганстве". Также суд постановил арестовать ее по делу о нападении на силовика. Кадыров и чеченские чиновники выступили с угрозами в адрес Янгулбаевых. После угроз Кадырова Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

**организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

*** внесена Минюстом в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.