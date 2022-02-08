На месте происшествия. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/ekaterininskyi_sosedi_rnd/

08 февраля 2022, 11:07

Водитель задержан после массового ДТП в Ростове-на-Дону

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Ростовской области подозревается в умышленном повреждении 15 машин во дворе многоэтажного дома, он задержан, сообщило МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 7 февраля во дворе жилого комплекса "Екатерининский" в Ростове-на-Дону. Жители многоэтажки сообщили в полицию о том, что водитель "Шевроле" въехал во двор и стал таранить припаркованные автомобили. "Стражи порядка задержали водителя, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Проведенное медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови 1,1 промилле", - проинформировало ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанный - 29-летний житель Орловского района. В отношении него составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде и собран материал для возбуждения дела по статье 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Накануне мужчина был оштрафован Железнодорожным районным судом по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КРФ об АП). "На данный момент установлено, что водитель иномарки умышленно повредил 15 автомобилей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Пассажирские поезда задержаны после ДТП в Ростовской области", "Трое детей пострадали при ДТП в Ростовской области", "Четыре человека погибли при столкновении девяти машин в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 февраля 2022, 13:07

08 февраля 2022, 13:04

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