Число задержанных после перестрелки под Астраханью возросло до двух

07 февраля 2022, 09:44

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Задержан второй участник перестрелки в кафе в Наримановском районе Астраханской области, у него изъяты пистолет и боеприпасы, сообщили в МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", поданным источника в МВД, 6 февраля один человек был задержан после стрельбы между посетителями кафе в Наримановском районе. Четверо получили ранения.

Наримановский район расположен в юго-западной части Прикаспийской низменности на правом берегу реки Волги, на востоке граничит в том числе с Астраханью, следует из справки на сайте администрации района.

После обращения пострадавших при стрельбе в кафе в Наримановском районе к врачам, им была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались, сообщило сегодня на своем сайте управление МВД по Астраханской области.

"Несмотря на то, что участники конфликта также отказались от дачи объяснений по существу событий и обращения в полицию с заявлением о привлечении к ответственности оппонентов, сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны два подозреваемых в причинении ранений,1995 и 1992 годов рождения, один из которых сам получил телесные повреждения", – сказано в сообщении.

У участников потасовки изъято два травматических пистолета, охолощенный пистолет и боеприпасы к ним, добавило ведомство.

Второй участник перестрелки был задержан сегодня, у него изъяты пистолет и боеприпасы, информировал сегодня Kaspyinfo.ru со ссылкой на управление МВД по Астраханской области.

Напомним, что, ранее источник в МВД уточнил, что всего в потасовке принимали участие семь человек. По его словам, они совместно распивали алкоголь, после чего между ними возник конфликт.