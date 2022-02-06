Власти Армении отчитались о переселении постояльцев приюта для бездомных

06 февраля 2022, 17:37

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Обитатели ереванского приюта для бездомных, который прекратил работу в январе, переселены в дом-интернат, где для них ремонтируется отдельный корпус, сообщило правительство Армении.

Как писал "Кавказский узел", приют для бездомных в ереванском квартале Вардашен закрылся 1 января, а его обитателям было предложено переселиться в один из корпусов дома-интерната для престарелых № 1. Обитатели приюта, не желающие его покидать, 3 января провели акцию протеста. Чиновники Минтруда приняли протестующих, но отказались решать проблему, пожаловались они.

Проблема 77 бездомных, оставшихся без временного жилья, решена, министерство труда и социальных вопросов разместило их в ереванском доме-интернате № 1, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу правительства Армении News.am.

Согласно сообщению правительства, отдельный корпус дома-интерната сейчас ремонтируют, чтобы эти люди жили "в более благоприятных условиях", пишет сегодня "Арменпресс".

Напомним, ежегодно правительство Армении выделяло на содержание приюта 52 миллиона драмов (около 108 тысяч долларов), но с января эти деньги решено перечислять дому престарелых, поскольку ни одна организация не приняла участие в объявленном тендере на обеспечение бездомных жильем. По словам директора приюта, денег, поступавших из бюджета, хватало только на продукты, а остальные расходы покрывали зарубежные организации.