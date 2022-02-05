05 февраля 2022, 11:17

Дагестанский чиновник обвинен в превышении полномочий после продажи земли

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший начальник управления имущественных отношений администрации Каспийска обвинен в том, что незаконно продал муниципальный участок. Дело передано в суд.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка площадью 2,8 га, находящегося в муниципальной собственности, с арендатором данного участка. "При этом арендатор преимущественным правом выкупа участка не обладал. Кроме того, участок начальником управления имущественных отношений был продан по цене 3 миллиона рублей, тогда как его кадастровая стоимость составляла более 100 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении чиновника было возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в суд, сказано в сообщении, опубликованном 4 февраля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что бывший глава района в Дагестане осужден по делу о махинациях с землей. Преображенский суд Москвы назначил ему 7,5 года колонии, признав виновным в растрате, сообщила пресс-секретарь суда.

Примечание:

"Глава Шамильского района Дагестана заподозрен в мошенничестве", "Глава дагестанского поселка обвинен в земельных махинациях", "Суд утвердил приговор дагестанской чиновнице".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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