Жители Махачкалы поспорили об эффективности троллейбуса финансовой грамотности

05 февраля 2022, 10:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Между Махачкалой и Каспийском курсирует троллейбус, на котором отделение Банка России по Дагестану разместило информацию для финансового просвещения жителей, в частности, о том, как распознать кибермошенника и финансовую пирамиду. Опрошенные "Кавказским узлом" пассажиры по-разному отнеслись к нововведению. Одни признались, что информация на бортах троллейбуса их не сильно заинтересовала, другие, напротив, сочли, что подобных проектов должно быть больше.

Проект с тематическим троллейбусом по финансовому просвещению запущен дагестанским отделением Банка России совместно с администрацией Махачкалы.

"Троллейбус финграмотности – это одна из форм финансового просвещения жителей республики. Банк России уделяет большое внимание повышению уровня финансовой грамотности граждан всех возрастов – от дошкольников до людей старшего поколения. Уверены, что такая форма получения знаний будет востребована и привлечет жителей и гостей Дагестана к необходимой информации", – цитируется заместитель управляющего отделением Банка России в Дагестане Светлана Бацына в сообщении, опубликованном на сайте финансового учреждения.

Для Банка России вопрос повышения финансовой грамотности населения – один из приоритетных, поскольку от уровня финансовой грамотности во многом зависит уровень благосостояния граждан, их информированность о работе финсектора, возможность противостоять мошенникам, отмечается в сообщении финучреждения.

Сотрудники Банка России периодически разъясняют населению, какие новые схемы обмана населения используют кибермошенники и как защитить свои сбережения. Люди могут даже не подозревать, что им звонят мошенники и выдают им персональные данные и пароли. Сейчас жертвой мошенников можно стать не только в общественных местах.

С развитием информационных технологий злоумышленники атакуют телефоны, планшеты и компьютеры с помощью вредоносных программ. Они выманивают секретную информацию у банковских клиентов, используя методы социальной инженерии, добавили в банке.

В прошлом году количество преступлений, совершаемые кибермошенниками, выросло в два с половиной раза по отношению к предыдущему периоду, сообщил начальник отдела УУР МВД по Дагестану Шамиль Ахмедов на пресс-конференции, которая прошла 8 сентября 2021 года. В республике, отметил он, созданы специальные подразделения, которые занимаются проблемой интернет-мошенничества.

Троллейбус, обклеенный советами по правильному обращению с финансами, вышел на линию 2 февраля. На него нанесена инфографика, рекомендации, как не попасться на уловки мошенников. В частности, предупреждается, что гарантировать сверхдоходы могут только мошенники. При этом отмечается, что хранить деньги "под матрасом" тоже плохая идея. Авторы проекта рекомендуют оценить свои возможности, прежде чем брать кредиты. Есть и обращение помогать пенсионерам "принять правильные финансовые решения".

Троллейбус оснащен QR-кодом, считать который можно смартфоном. Он выдает ссылку на просветительский сайт "Финансовая культура", где уже можно подробнее ознакомиться с тем, как правильно выбрать финансовую услугу, распознать кибермошенника и финансовую пирамиду. Вся информация по вопросам финансовой грамотности располагается снаружи транспорта, внутри него материалов на эту тему нет.

Маршрут общественного транспорта пролегает практически через всю Махачкалу, а конечная точка находится в Каспийске.

Некоторые пассажиры троллейбуса, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", признались, что их не сильно заинтересовала размещенная информация.

"Я не обратил внимания, что там снаружи. Да и в целом я не силен в вопросах финансов. У меня обычный кнопочный телефон. И больше я доверяю деньгам, которые можно держать в кармане, а не электронным", – сказал Анвар корреспонденту "Кавказского узла".

Пассажирка, которая отказалась представиться, отметила, что с кибермошенничеством не сталкивалась, но зато у нее на улице сняли с плеча сумку. "Вообще я редко езжу на троллейбусах и не рассматривала, что там написано. Мне главное было выяснить маршрут, едет ли он, куда мне надо. Я не могу сказать, что у меня есть какая-то финансовая грамотность. Но преступления у нас совершаются и на улицах. Человека, который украл у меня сумку, нашли, но его отпустили. А мне так ничего и не вернули", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другой пассажир заявил корреспонденту "Кавказского узла", что Дагестан – мусульманская республика и в ней нет мошенников. И поэтому, по его словам, он не задумывался о дополнительных мерах, чтобы обезопасить свои финансы.

Молодой человек Мухаммад положительно оценил подобный способ просвещения. "Я слышал про то, что некие люди звонят и потом со счета списываются деньги. Но сам с таким не сталкивался. Пока я не думал, как себя обезопасить от них. Но то, что обклеили такой информацией троллейбус – хорошо. Главное, чтобы размещаемая информация была полезна, а не рекламировали разные вредные вещи, как электронные сигареты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Идею с просвещением оценила и Жанна. По ее мнению, подобных проектов должно быть больше, охватывать они должны разные важные темы, и делать это следует не только на троллейбусах, но и на билбордах и других местах в городе. "О мошенниках в сети слышала, но, к счастью, напрямую с ними не сталкивалась", – поделилась она с корреспондентом "Кавказского узла".

Пассажирка Лейла сказала, что не обратила внимание, чем обклеен троллейбус. "Думала, что обычная реклама. У меня, как видите, двое детей и поэтому все внимание приходится уделять на них. Но если там есть действительно полезная информация о финансах, то придумано интересно. Финансы – важная часть нашей жизни. И нужно распоряжаться ими правильно, чтобы не потерять их или отдать мошенникам", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Студент Гамзат пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что в основном он садится в транспорт в час-пик, когда некогда рассматривать надписи на троллейбусе.

Особый интерес к тематическому троллейбусу пока проявляют в основном журналисты, отметил водитель Рамазан Рамазанов.

"Приходили журналисты, телевидение снимало. От пассажиров заинтересованности пока не увидел. Но и прошло-то всего ничего, два дня. Думаю, со временем люди уже начнут присматриваться внимательнее и проявлять больше интереса к тому, что там написано", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные материалы, отметил он, на его троллейбусе размещены впервые. "Таких социальных проектов должно быть больше. Со временем люди привыкнут к такому и, может, кому-нибудь это поможет", – добавил водитель.