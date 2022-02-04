Депутат потребовал проверить управляющую компанию в Нальчике

04 февраля 2022, 23:16

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Депутат совета Нальчика попросил прокуратуру проверить деятельность одной из управляющих компаний. Компания не исполняет свои обязанности по обслуживанию многоквартирных домов, но регулярно выставляет жильцам счета и взыскивает с них деньги через суд, заявил депутат.

Жители многоквартирного дома по проспекту Кулиева, 38 в Нальчике в октябре 2021 года обратились к депутату совета местного самоуправления городского округа Нальчик Владимиру Тумову с жалобой на бездействие управляющей компании, не исполняющей условия договора об обслуживании, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сам депутат. При этом жильцы указали, что задолженность компания взыскивает с них через суд.

"В жалобе говорилось, что из всех пунктов договора управляющая компания выполняет только один - уборку двора, и то изредка", - рассказал Тумов. При этом с сентября 2021 года компания без предварительных уведомлений начала вести в отношении жильцов дома претензионную работу, взыскивая в судебном порядке плату за фактически не оказанные услуги, пояснил депутат.

Занимаясь жалобой жильцов дома, он выяснил, что компания, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Чечне, что, как отметил Тумов, вызвало у него вопросы.

Затем депутат обратился в местную администрацию Нальчика и попросил провести проверку о возможном нарушения договора, заключенного в сентябре 2020 года между администрацией Нальчика и управляющей компанией. Он также просил направить ему заверенные копии конкурсных документов, на основании которых компания получила в управление указанный в жалобе многоквартирный дом.

21 октября 2021 года депутат получил ответ из администрации Нальчика, в котором говорилось, что "…данная управляющая компания выполняет необходимые виды работ по техническому обслуживанию многоквартирного дома независимо от задолженности собственников помещений".

По мнению Владимира Тумова, из письма видно, что никакой проверки об исполнении управляющей компанией обязательств в рамках заключенного договора по обслуживанию многоквартирного дома проведено не было. При этом ни один из запрошенных документов депутату не был предоставлен.

17 декабря 2021 года Тумов, по его словам, направил заявление в прокуратуру Нальчика, в котором просил обязать администрацию города выполнить изложенные им в депутатском запросе требования - проверить исполнение управляющей компанией пунктов договора по обслуживанию многоквартирного дома, а также предоставить ему запрошенные документы.

10 января депутат получил из прокураты ответ, в котором говорилось, что сотрудники администрации Нальчика нарушили требования Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". "По результатам проверки в адрес главы местной администрации г.о. Нальчика внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан", - сказано в ответе прокуратуры.

Владимир Тумов 12 января направил в прокуратуру Кабардино-Балкарии обращение, в котором просил обязать прокуратуру Нальчика провести проверку в отношении сотрудников администрации Нальчика о факту игнорирования обращения депутата, но ответа на это обращение он пока не получил.

Управляющая компания должна выполнять работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, это указано в постановлении правительства России № 290 от 3 апреля 2013 года "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", отметил Владимир Тумов.

Необходимо проводить ежедневную сухую и влажную уборку подъездов, холлов, коридоров, лифтовых площадок, лифтовых кабин, лестничных маршей, дворовой территории, периодически мыть окна в подъездах, производить текущий ремонт инженерных коммуникаций, побелку и покраску мест общего пользования и т.д. В обязанности управляющей компании также входит проведение дератизации (меры по уничтожению грызунов, - прим. "Кавказского узла"), дезинсекции, дезинфекции помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. Ничего из этого управляющей компанией не выполнялось, сообщил депутат со ссылкой на жалобу жильцов.

То, что управляющая компания не выполняла своих обязанностей по содержанию дома, подтвердилось проверкой, проведенной Госкомитетом Кабардино-Балкарии по тарифам и жилищному надзору, пояснил Владимир Тумов. Было установлено, что компанией не представлены доказательства выполнения работ и оказания услуг по содержанию дома в полном объеме и с периодичностью, установленной договором управления за период с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года.

"Таким образом, нарушены требования Жилищного кодекса РФ, а также Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлении многоквартирными домами, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг… ненадлежащего качества...", - говорится в заключении ведомства.

Госкомитетом Кабардино-Балкарии по тарифам и жилищному надзору в адрес управляющей компании было направлено предписание, в котором указывается, что начисление платы за не оказанные услуги является неправомерным.

После получения заключения из республиканского Госкомитета по тарифам и жилищному надзору, 24 января Тумов направил обращение в прокуратуру Нальчика, в котором просил обязать управляющую компанию произвести перерасчет начислений жильцам многоквартирного дома за период с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года с учетом не оказанных по факту работ и услуг. Депутат потребовал, чтобы компания прекратила взыскания в судах денежных средств за фактически не оказанные работы и услуги и отозвала исковые заявления. Также он просил обязать компанию "…вернуть на расчетные счета собственников указанного дома ранее взысканные средства с учетом незаконно начисленных пени, процентов, взысканных судебных пошлин", - сообщил Владимир Тумов.

В своем обращении в прокуратуру депутат просил проверить деятельность управляющей компании по всем находящемся на ее обслуживании домам, а также по факту возможного наличия в действиях его руководителей признаков мошенничества. Ответа на данное обращение пока не последовало, отметил Владимир Тумов.

Комментариями от управляющей компании "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что октябре 2021 года жильцы дома по улице Тарчокова в Нальчике пожаловались на передачу их дома в управление эксплуатационной компании без их согласия. Это было сделано на основе фиктивных документов, указали в жалобе правоохранителям жильцы. Управляющая компания не занимается ремонтом и обслуживанием дома, а платежи при этом начисляет, заявили они.