Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным. 31 августа 2019 года. Фото: пресс-служба Кремля, http://kremlin.ru/catalog/persons/146/events/61415

04 февраля 2022, 11:10

"Синдикат-100": действуют ли законы РФ на Кадырова?

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены журналистского объединения "Синдикат-100" выступили с обращением к федеральным властям из-за угроз от руководства Чечни в адрес журналистов. ”Кавказский узел” публикует текст заявления.

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Заявление Синдиката-100

В связи с угрозами, которые раздаются от руководства Чечни в адрес наших коллег, журналистов "Новой газеты" и "Дождя"*, заявляем о своей солидарности с коллегами.

Угрозы раздаются не впервые. Бездействие по этому поводу разных федеральных структур,  в иных случаях демонстрирующих завидную оперативность, представляется показательным. Как и молчание должностных лиц, от которых мы так часто слышим слова о необходимости строго соблюдать законы РФ.

В этой связи нам, журналистам, хотелось бы внятного ответа на вопрос: распространяется ли действие законов РФ на Главу Чечни Р.А.Кадырова и его подчиненных? Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы для российских медиа условия работы в данном случае.

*внесен в реестр СМИ, выполняющих на территории РФ функцию иностранных агентов

источник: Журналистское объединение "Синдикат-100" (в объединение входит более 30 федеральных и региональных СМИ)

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 февраля 2022, 12:32

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