Пассажирские поезда задержаны после ДТП в Ростовской области

04 февраля 2022, 11:02

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Семь поездов южного направления задержаны после ДТП с грузовиком на железной дороге в Ростовской области, пострадавших нет.

ДТП произошло сегодня ночью на участке между станциями Высочино и Васильево-Петровская, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом при запрещающем сигнале. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте СКЖД.

Происшествие привело к задержке пассажирских поездов №11 "Москва - Анапа", №104 "Адлер - Москва", №171 "Санкт-Петербург - Адлер", №103 "Москва - Адлер", №30 "Новороссийск - Москва", №36 "Адлер - Санкт-Петербург", №302 "Адлер - Минск", проинформировала СКЖД.

Ранее "Кавказский узел" писал о ДТП на железной дороге в июне 2021 года в Краснодарском крае. В результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем два человека погибли и один получил травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.