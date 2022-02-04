Аналитики усомнились в объективности парламентских выборов в Северной Осетии

04 февраля 2022, 08:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Североосетинское отделение партии "Справедливая Россия-Патриоты – За правду" пригласило в свою команду активистов Земфиру Цкаеву и Радихана Азизова. Этот шаг хоть и повысит имидж партии, но не окажет существенного влияния на исход парламентских выборов, так как главное значение будет иметь не предвыборная гонка, а роль Центризбиркома, считают опрошенные "Кавказским узлом" североосетинские аналитики.

Цкаева и Азизов рассказали подробности о сотрудничестве со "Справедливой Россией"

1 февраля во Владикавказе начал работу "Центр защиты прав граждан", который возглавила Земфира Цкаева. По ее словам, первый день работы уже показал, насколько необходим такая организация. На прием пришли 11 человек. У каждого из них свои проблемы. В задачи Центра входит консультация пришедших по их вопросам, очень многие пишут и звонят, рассказала Цкаева.

По ее словам, предложение возглавить "Центр защиты прав граждан" поступило от руководителя североосетинского отделения партии "Справедливая Россия-Патриоты – За правду" Арсена Фадзаева. "Решение для меня было сложное, тяжелое, потому что это очень ответственная работа – работа с людьми. Центр носит прежде всего, консультативную направленность", – сказала Цкаева корреспонденту "Кавказского узла".

Приемные дни в центре – вторник и четверг с 12 до 16 часов мск, по адресу улица Шмулевича, 6. Юридическую консультацию пока проводит один человек, добавила Цкаева. "Так, кто-то жалуется на неисполнение судебного решения о сносе незаконной постройки в частном секторе, а также на незаконный отъем земли, другие на отсутствие необходимых лекарств", – перечислила она характер обращений.

Осенью в Северной Осетии состоятся выборы в парламент республики, в которых также примет участие и североосетинское отделение партии "Справедливая Россия – патриоты за правду". По словам Земфиры Цкаевой, прямого предложения участвовать в предстоящих выборах ей не поступало, а сама она об этом не думала. Сейчас она сосредоточена на работе в "Центре защиты прав граждан".

39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. Корреспондент "Кавказского узла" регулярно присутствовал в зале суда с января 2019 года, предоставляя возможность изложить свою позицию всем сторонам процесса. Особое внимание уделялось реакции общества в Северной Осетии на процесс на силовиками, которых пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, указано в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Арсен Фадзаев также привлек к активисткой деятельности Радихана Азизова. Он заявил, что выборы его не интересуют. "С Арсеном Сулеймановичем был разговор о бездействии должностных лиц, я просто буду помощником у него. Люди обращаются к чиновникам, а они бездействуют", – пояснил Азизов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, даже если бы ему предложили участвовать в выборах, он не сможет этого сделать из-за наличия судимости. Работа в команде Арсена Фадзаева намного позволила расширить возможности для помощи людям, отметил он "Я только из-за этого туда пошел, я ему доверяю", – сказал Радихан Азизов.

Радихан Азизов – инвалид из Северной Осетии, который более двух лет занимается благотворительностью. Он оказывает материальную помощь многодетным и малоимущим семьям за счет пожертвований, информировала 10 июня 2021 года Sevosetia.ru.

В социальных вопросах мы ставим перед властью задачи, мы их формируем и просим обратить внимание и чтобы власть это решала. Может не всегда, может с трудом, но вопросы решаются. В социальном плане нам все-таки удалось много чего добиться для категории нашего сегмента – потерпевших в результате теракта, рассказала зампредседателя комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева.

Так, все бывшие заложники обеспечены жильем, на протяжении нескольких лет выделяются средства на санаторно-курортное лечение и реабилитацию, студентам оказывается помощь при поступлении в различные учебные заведения, сложнее обстоят дела с трудоустройством. Но они пытаются привлечь внимание соответствующих структур для решения этого вопроса, добавила она.

Но, что касается расследования, а именно выполнения статьи №2 Конституции – "Право на жизнь", которая не была выполнена государством, к сожалению, этот вопрос остается открытым, отметила она. "Мы надеемся, что наши права будут восстановлены. Детей, конечно, никто не вернет, но хотя бы будут озвучены те структуры, те лица, которые не предотвратили, допустили эту страшную трагедию", – отметила Гадиева.

По ее словам, потребность в правозащите возникает в том случае, когда государственные структуры либо чиновники не выполняют в должной мере своих функций, либо совсем не выполняют, либо не имеют возможности выполнить их. Гражданин в таком случае не может сам защитить свои права и ищет тех, кто может ему помочь. При этом, зарегистрированных правозащитных организаций в Северной Осетии достаточно, но, к сожалению, активную деятельность ведут единицы. А людей, чьи права нарушены и которым требуется помощь значительно больше.

"Мне стало известно, что у нас в Осетии есть группа юристов, которые помогают людям безвоздмездно отстаивать свои права в судах, дают юридические консультации. А органы государственной власти часто из-за чрезмерной бюрократизации, либо формализма в своей деятельности создают проблемы для граждан. <…> В силу того, что мало кто может защищать права граждан, к нам стали обращаться люди, которые не имеют отношение к бесланскому теракту. У нас не было опыта правозащитной деятельности, но мы небезразличны к проблемам людей и поэтому стараемся реагировать на обращения, порой даже вроде не решаемые. Печально, но люди порой попадают в такие сложные ситуации, что от безысходности обращаются к тем, кто сам нуждается в поддержке и сочувствии, так как обратиться бывает больше не к кому", – подчеркнула Гадиева.

Аналитики назвали эффектным привлечение активистов в команду Фадзаева

Наличие в рядах политических партий таких активистоа как Земфира Цкаева и Радихан Азизов имеет значение, но вряд ли станет решающим на выборах, избиратель должен делать выбор осознанно, голосовать за конкретную программу, которую представят кандидаты, считает профессора Пятигорского государственного университета Юлия Усова. "Личность имеет значение в том случае, когда выражает интересы населения посредством какой-то конкретной программы. Просто личность без программы конкретных действий она, с моей точки зрения, не будет иметь такое значение, как если личность будет выражать интересы населения и подкреплять свои действия какой-то определенной программой", – сказала политолог корреспонденту "Кавказского узла".

"Справедливая Россия" – это известная партия, которая достаточно зарекомендовала себя уже в органах власти и если она привлекает еще каких-то конкретных людей, которые пользуются авторитетом, поддержкой населения, то это несомненно повышает шансы на выборах, добавила она. "Конкретно в данном случае, наличие этих персоналий повышает шансы этой партии для победы на выборах", – сказала аналитик.

Но, если бы это была какая-то неизвестная партия, ее шансы были бы ниже, считает Улия Усова.

Схожее мнение высказал политолог Артур Бязров. "В обществе есть запрос на новые лица, особенно в политике и, как мне кажется, партия Арсена Фадзаева идет на поводу у этого запроса и привлекает туда людей, которые обладают достаточно неплохой репутацией в обществе. Поэтому, я думаю это может сыграть какую-то положительную роль в ходе предвыборной компании. Трудно сказать, насколько это может отразиться на результатах выборов, радикально улучшить положение партии. Вряд ли это радикально повлияет (на результат выборов), но каким-то образом улучшить положение может", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается Земфиры Цкаевой, то, учитывая, что она уже много лет борется за свои права, вполне возможно, что она и дальше успешно сможет продолжать эту деятельность, указал политолог. "Я думаю Арсен Фадзаев поэтому и связывает с ней надежды на то, что она и впредь будет заниматься этой деятельностью. То есть, предпосылки для того, чтобы она успешно выполняла эту работу, на мой взгляд, есть", – добавил он.

Сама Земфира говорила о том, что в политику не собирается, поэтому однозначно связывать ее появление в качестве активиста в расширенной команде Фадзаева с выборами в парламент не стоит, подчеркнул редактор интернет-издания "ОсНова" Руслан Тотров.

"С другой стороны, совершенно очевидно, что это хорошо продуманный шаг и помимо социальной миссии, конечно же такой опытный и проверенный годами турнирный политический боец, как Арсен Фадзаев прекрасно понимает, что он делает. И привлечение под свои знамена Земфиры, это, безусловно, попытка еще больше настроить и свой электорат на нужную волну, и склонить в свою сторону тех, кто сейчас колеблется по той или иной причине. Радихан Азизов – это наверное та же самая история, с той лишь разницей в том, что я от него по крайней мере никаких сентенций о неучастии в выборах не слышал. Но если проследить за школой мысли Арсена Фадзаева, каждый раз, когда случаются очередные парламентские выборы в Осетии, да даже и муниципальные, то отчетливо видно, что всегда опытный политик в свою команду привлекает тех, о ком можно смело говорить, что это беспроигрышный кандидат", – сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, привлечение Цкаевой и Азизова прибавит Фадзаеву дивидендов. "Так или иначе это определенных весов команде Фадзаева добавляет. Другое дело, не будем забывать, как именно проходят осетинские выборы, вернее, как их считают. Роль Центризбиркома я не стал бы сбрасывать со счетов. Наверное, привлечение фигур калибра Земфиры (Цкаевой) – это скорее эдакий символический шаг, потому что утверждать, что это в прямом смысле слова добавит голосов, наверное, нельзя. <…> Но если бы мы говорили о кристально честных выборах...тогда вот это привлечение лидеров общественного мнения с незапятнанной репутацией под свои знамена безусловно добавляло бы серьезных весов избирательной компании", – сказал Тотров.

По его словам, у Цкаевой есть доверие подавляющего большинства жителей и она способна консолидировать очень многих людей вокруг борьбы за права человека. "Интересная ведь деталь, не успели ее еще назначить руководителем "Центра защиты прав граждан", как люди уже пошли туда. Сегодня имя Земфиры Цкаевой в осетинском обществе это не просто образец настоящей осетинской женщины, но это еще уверенность в том, что этот человек будет до конца отстаивать их права точно также, как она билась более пяти лет за свои", – отметил Руслан Тотров.

Несколько иное мнение высказал журналист "Коммерсанта" Заур Фарниев. По его словам, Земфира Цкаева публично не заявляла о том, что не будет участвовать в выборах, поэтому "все может быть". "Решения она еще не приняла, но категорического отказа от участия в выборах не было", – сказал Фарниев корреспонденту "Кавказского узла.

"Я считаю, что нахождение Земфиры Цкаевой в парламенте Северной Осетии – это очень хорошо. Однако мне бы хотелось видеть Земфиру там в качестве не представителя какой- либо из партий, а народного депутата, скорее как самовыдвиженца или выдвиженеца по одномандатному округу. Но в Северной Осетии, к огромному сожалению, подобные вещи невозможны, потому что у нас в парламент не могут выдвигаться одномандатники, у нас все закрывается партиями", – добавил Фарниев.

"Наличие и Земфиры, и Азизова в предвыборном штабе Арсена Фадзаева значительно увеличит его прохождение в парламент. Как мне кажется, партия Арсена Фадзаева попадет в парламент в любом случае, но увеличивает такие шансы на то, что его представителей в парламенте будет больше. Такие лица, как Земфира Цкаева не просто так привлекаются перед выборами. Я считаю, что в этом плане Арсен Фадзаев очень грамотно поступил, привлекая на свою сторону таких людей", – сказал журналист.