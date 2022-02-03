Самолет Москва - Махачкала возвращается в аэропорт из-за неисправности

03 февраля 2022, 12:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У самолета SSJ100, вылетевшего в Махачкалу, возникли проблемы с шасси, и экипаж принял решение вернуться в московский аэропорт, сообщил источник.

По его словам, самолет вылетел из аэропорта Шереметьево.

"У SSJ100, выполнявшего рейс Москва - Махачкала, после взлета не убрались створки передней стойки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для возврата в Шереметьево", - цитирует источник РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2020 года рейс Москва - Ставрополь был задержан из-за инцидента с самолетом Superjet. По данным источников, у самолета после взлета оторвалась обшивка одного из двигателей, в результате чего он до полуночи вырабатывал топливо над Москвой.