Водопроводный кран. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

03 февраля 2022, 10:35

Водоканал Махачкалы опроверг сообщения о планах отключить подачу воды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Распространенные в соцсетях сведения, что в городе на два дня планируется отключить водоснабжение, недостоверные, и на случай аварийного отключения в резервуарах есть запас чистой воды, сообщил водоканал Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля жители Махачкалы возмутились тем, что местные власти объявили о приостановке водоснабжения после того, как подача воды уже была прекращена. Ранее пресс-служба мэрии Махачкалы объявила о предстоящем отключении воды сроком на двое суток в связи с реконструкцией магистрального канала имени Октябрьской революции.

Сообщение о том, что в Махачкале на двое суток планируется отключить подачу воды в связи с реконструкцией магистрального канала имени Октябрьской революции, была размещена 2 февраля на официальной странице мэрии Махачкалы в Instagram.

Сведения о том, что в Махачкале планируется на несколько дней отключить водоснабжение, недостоверные, заявил водоканал Махачкалы. "В связи с распространившейся информацией в социальных сетях о проведении работ по реконструкции магистрального канала КОР, в районе с.Алмало сообщаем: ОАО "Махачкалаводоканал" не планирует ограничивать подачу холодного водоснабжения в МО г.Махачкала", – сообщила организация вечером 2 февраля на своей странице в Instagram.

Сделан запас в водохранилища и резервуары чистой воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций, сказано в сообщении. "Организованы мероприятия, в случае необходимости, для подвоза воды населению и соцобъектам Махачкалы", – добавил водоканал.

"Кавказский узел" также писал, что 14 января несколько десятков махачкалинцев вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды и света. Люди мерзнут без электричества, а из-за частых отключений света выходит из строя бытовая техника, указали тогда жители города в Instagram.

Примечание:

"Жители трех сел в Дагестане остались без газа после аварии", "Более пяти тысяч сельчан в Дагестане остались без газа после автоаварии", "Жители Кривой Балки заявили о нерешенных проблемах с водоснабжением".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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