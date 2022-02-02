Резонанс активизировал расследование нападения на Султыгова

02 февраля 2022, 23:35

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Нападение на сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова вызвало возмущение в ингушском обществе, поэтому следствие ведется активно во избежание самосуда, считают правозащитники Магомед Муцольгов и Тимур Акиев. Подобные инциденты демонстрируют отход от традиционных норм на Северном Кавказе, указала регионовед Ирина Стародубровская.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Сараждин Султыгов заявил в полицию о нападении на него в его квартире в Назрани. По словам Султыгова, когда он открыл дверь квартиры, один из визитеров ударил его. "Просто ударили по лицу и сбежали", - рассказал он, добавив, что нападавшие уехали на машине с чеченскими номерами. 1 февраля стало известно, что по делу о нападении на Султыгова задержаны два уроженца Чечни, один из которых снимал происходящее на телефон. Сам нападавший, которым следователи считают бывшего сотрудника ОМОН Зураба Идигова, объявлен в розыск, сообщил источник.

Избиение сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова связано с публичным обращением к Рамзану Кадырову из-за спора о приграничных территориях, предположил сам ингушский активист. В нападении участвовал бывший омоновец, подтвердил он.

Нападение на Сараждина Султыгова сразу приобрело большой общественный резонанс, и поэтому у правоохранительных органов не могло быть другого пути, как оперативно действовать, уверен руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

«Нападение на пожилого человека у него в квартире вызвало большое возмущение в обществе. Султыгов - общественный деятель, известный и уважаемый в ингушском обществе человек. К тому же, он немолодой человек, который потерял зрение. Само нападение было записано с разных сторон. И в обществе проявилось возмущение, которое может привести к тому, что с нападавших по любому бы спросили», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Муцольгов.

По его мнению, пока даже нельзя быть уверенными, что нападавшие задержаны. «Официальных сообщений нет, их (задержанных) не демонстрировали на публику. Если бы заявили, что двое или трое задержанных, один скрылся и ведётся розыск, тогда это было бы правильно и помогло бы избежать больших проблем – самосуда», - считает правозащитник.

Конечно, и в руководстве Ингушетии понимают это и не хотят, чтобы такие вещи практиковались в республике, добавил он. «Лишь бы в итоге всё не было бы спущено на тормозах», - сказал Муцольгов.

По его словам, это нападение мобилизовало людей вокруг Султыгова и «Мекх-Кхела». «При любой внешней угрозе, при любой несправедливости ингушское общество старается реагировать. Порой наша власть слепая и глухая, не выражает интересов ингушского народа. Но в последние годы общественно-политическая ситуация сложилась так, что общество само начинает реагировать. Поэтому в данном случае МВД и власть тоже реагирует, понимая, что может быть хуже. Люди разные, и кто-то пожелает сам «разобраться» с избившими пожилого человека», - пояснил Муцольгов.

Людей, напавших на Султыгова, возненавидели в Ингушетии, и это понятно при личном общении и из комментариев в соцсетях, указал он. Вполне возможно общество откажется от контактов с этими людьми, в том числе и представители их фамилий, считает правозащитник.

Он добавил, что в социальных сетях также есть возмущение, и проявляется солидарность с пострадавшим. «В группах искали нападавших по их фамилиям. Даже их однофамильцы возмущены и порицают нападавших. То, что пишут в соцсетях – пишут аккуратно и осторожно, а то, что думают – намного жёстче и требовательнее», - подчеркнул Муцольгов.

11 января Рамзан Кадыров пригрозил, что, если в Ингушетии не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". На следующий день Кадыров назвал провокаторами авторов таких заявлений и дал им трое суток, до вечера 15 января, на предъявление ему претензий. 14 января Сараждин Султыгов в ответ на ультиматум призвал Кадырова созвать двустороннюю комиссию по определению границ, а чеченских чиновников - воздержаться от критики в адрес жителей Ингушетии. Кому и чем угрожал Кадыров, кто ему ответил, и какую позицию занял глава соседней республики Махмуд-Али Калиматов, рассказывается в справке"Кавказского узла" "Главное об ультиматуме Кадырова ингушам".

Руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал" (организация внесена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов) Тимур Акиев предполагает наиболее правдоподобным мнение о связи нападения на Султыгова с главой соседней республики.

«Во-первых, самому Сараждину лучше знать. Потому что он непосредственно попал под воздействие этих нападавших. Будет следствие. И уже известно, что среди задержанных уроженцы Чечни. Это в том числе наталкивает на мысль, что в связи с критическими высказываниями Султыгова в адрес Рамзана Кадырова совершено нападение», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тимур Акиев.

По его словам, если следствие будет объективным и будет развиваться так же, как оно началось, то появятся и иные доказательства этому, например, в виде показаний задержанных.

Правозащитник считает, что руководство Ингушетии вряд ли могло дать столь быстро установку на поиск нападавших. «Слишком оперативно всё было сработано. Скорее всего, это профессионализм сотрудников, которые сразу получили видеозапись с камер наблюдения. По ним удалось пробить машину и владельца, и тотчас дать ориентировку на задержание», - пояснил Акиев, добавив, что считает нападение на Султыгова примитивной попыткой запугать этого человека.

Трудно однозначно сказать о целях нападения на Султыгова, но создается ощущение, что на Северном Кавказе от традиционных норм остался лишь внешний антураж, считает руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института Гайдара Ирина Стародубровская, соавтор доклада "Граница времен. Как протесты меняют ингушское общество" (доклад был опубликован 28 марта 2019 года, второй его автор - глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) Константин Казенин).

«Все, что происходит в последнее время - похищение Заремы Мусаевой, избиение ингушского старейшины - подтверждает, что действия людей, за этим стоящих, не имеют ничего общего с кавказскими адатами. Ощущение, что традиционные нормы на самом деле полностью размыты, остался лишь внешний антураж. И используются они чисто инструментально: когда удобно - применяем, когда не удобно – забываем», - корреспонденту «Кавказского узла» Ирина Стародубровская.

20 января Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, где суд арестовал ее. Правозащитники, в том числе сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление. Адвокатам не дают встретиться с ней. По мнению аналитиков, чеченские власти используют Мусаеву с целью давления на ее сыновей, которых считают причастными к оппозиционному Telegram-каналу. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова».

Она указала, что ошибочным было бы полагать воздействие традиционного мировосприятия на такого рода нападения. «Тем более странно, когда серьезные аналитики рассказывают про Северный Кавказ как про глубоко архаичное общество, которое невозможно понять современному человеку и куда лучше не лезть с современными инструментами регулирования. Совершенно ошибочный взгляд», - подчеркнула Ирина Стародубровская.