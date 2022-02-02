02 февраля 2022, 19:54

Журналист в Краснодаре оштрафован после конфликта с полицейскими

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре оштрафовал на две тысячи рублей журналиста Владислава Крамского по статье о неповиновении сотруднику полиции, решение вынесено в отсутствие самого журналиста. Крамской не присутствовал в суде по болезни, сообщила его адвокат и анонсировала апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", краснодарский журналист Владислав Крамской заявил, что был избит силовиками вечером 20 января после просьбы к ним показать документы и представиться. В результате журналист не только получил травмы, но и на него был составлен протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным в совершении административного правонарушения Владислава Крамского по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщил сегодня со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края ТАСС.

Журналисту назначен административный штраф в размере двух тысяч рублей. "Суд постановил признать Крамского виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей. Из материалов, представленных суду, следует, что Крамской оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а именно 20 января, находясь на ул. им. Александры Приймак в городе Краснодаре, он отказался предъявить документы полицейским, начал скандалить и размахивать руками", - процитировало представителя пресс-службы агентство.

Владислав Крамской не явился на судебное заседание, сославшись на состояние здоровья. Задержавшие его сотрудники полиции заявили, что при составлении протокола мужчина не имел к ним претензий, сообщил сегодня "Коммерсант".

Защита будет оспаривать решение суда, сообщил сегодня со ссылкой на представляющую интересы Владислава Крамского адвоката Викторию Вашурину "Интерфакс".

"По состоянию здоровья Владислав не мог присутствовать в суде, он потерял голос и не смог бы дать необходимые пояснения. Суд не принял во внимание наше ходатайство о необходимости отложить слушания по делу. Будем обжаловать вынесенное постановление об административном правонарушении, потому что не согласны с таким решением", - процитировало  Викторию Вашурину агентство.

Примечание:

"Житель Кубани записал видео о пытках силовиками перед своей смертью", "В Краснодаре избит журналист и координатор "Яблока"", "Контрактник в Сочи осужден за пытки подчиненного".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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