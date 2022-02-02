Бухгалтер из Кабардино-Балкарии обвинена в крупных хищениях

02 февраля 2022, 19:19

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Бухгалтер одного из учреждений здравоохранения Нальчика обвинена в том, что похитила более двух с половиной миллионов рублей путем необоснованного начисления денег на лицевые счета работников.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера из Нальчика в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

Согласно части 4 статьи 159 УК РФ, за мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, женщина, работая на должности бухгалтера одного из учреждений здравоохранения Нальчика, путем необоснованного начисления денежных средств на лицевые счета работников учреждения, похитила бюджетные средства на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, проинформировало ведомство.

К бухгалтеру рамках уголовного дела был заявлен иск о взыскании с нее суммы причиненного ущерба. В ходе предварительного следствия женщина частично возместила ущерб, выплатив 1,2 миллиона рублей, сообщило издание "Нальчик.Сегодня".

Ранее "Кавказский узел" писал о проблемах здравоохранения в Кабардино-Балкарии. Так, жителей Приэльбрусья возмутились планами реорганизовать больницу в поселке Эльбрус. После присоединения больницы в поселке Эльбрус к районной больнице жители ближайших поселков лишатся возможности получать качественное лечение, поделились опасениями авторы обращения к властям Кабардино-Балкарии. Без слияния двух медучреждений местные жители рискуют остаться без помощи врачей узких специальностей, возразил Минздрав.