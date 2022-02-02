Пользователей Instagram возмутили угрозы депутата Госдумы от Чечни

02 февраля 2022, 08:36

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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов на своей странице в Instagram пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых. Пользователи соцсети, просмотревшие ролик с угрозами, упрекнули Делимханова в разжигании ненависти и напомнили ему об Уголовном кодексе.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на кадрах которого пригрозил расправой семье Янгулбаевых, а также пообещал наказать тех, кто выполнит перевод этих его слов с чеченского языка на русский.

До заявления Делимханова, 1 февраля Духовное управление мусульман Чечни и полиция региона также выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, а местные чиновники адресовали этой семье проклятия и оскорбления, пригрозив расплатой. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров в тот же день сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым.

Адам Делимханов на кадрах видео, опубликованном 1 февраля на его странице в Instagram, заявил, что Янгулбаевы будут наказаны. Этот ролик на странице Делимханова в Instagram, на которую подписаны около 1,8 млн пользователей, к 07.15 мск 2 февраля набрал 18,8 тысячи просмотров и 349 комментариев. Пользователи, просмотревшие ролик, возмутились угрозами Делимханова.

"У нас, что, каменный век? Вообще от безнаказанности [обнаглели]? Что ты несёшь, депутат? Тебя в тюрьму надо первого за разжигание ненависти", – заявил anton.m19.

"Как вообще можно говорить, что за Аллаха будешь отрезать головы? Аллах тебе этого не простит! Такие слова произносят только террористы", – считает пользователь postpravda.

"Привлечь вас надо по статьям Уголовного кодекса, раз вы депутат Госдумы", – отметил s0ul_anch0r.

"С ним что-то сделают за его слова? Или и такое спустят?" – задался вопросами пользователь hashdayz4ever. "За что? Что они конкретно сделали? В чем их вина?" – спросил пользователь kameshkinarabote.

Напомним, что ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года. Тогда срочно за границу уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева – Ибрагим и Байсангур, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. На 21 января был запланирован их отъезд из России, говорится в статье журналистки Елены Милашиной, опубликованной 28 января в "Новой газете". По данным журналистки, еще в 2015 году Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку под угрозой смерти его сына Ибрагима.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 2 февраля, в списке удерживаемых после похищения остается не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".