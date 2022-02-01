01 февраля 2022, 22:15

Житель Нальчика получил условный срок за вождение автомобиля в нетрезвом виде

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нальчикский горсуд приговорил Владимира Постричева к году лишения свободы условно, признав его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", поздно ночью 14 октября 2020 года сотрудники ДПС остановили машину 30-летнего Владимира Постричева  на улице  Дагестанской в Нальчике. Инспекторы предложили ему подуть в алкотестер, и проверка показала, что алкоголя в крови водителя нет - результат измерения прибором был в два раза ниже допустимой нормы, которая может определяться у человека после употребления кефира или кваса. Несмотря на результаты тестов и анализов, машину Постричеву не вернули. В апреле 2021 года он обратился к прокурорам Нальчика и Кабардино-Балкарии  с требованием вернуть изъятую в качестве вещдока машину, стоимость хранения которой к этому времени составила более 55 тысяч рублей.

24 ноября 2020 года Постричев пришел на допрос и, по его словам, был избит, когда пытался снять на видео свой разговор с дознавателем в отделе полиции. Судебно-медицинская экспертиза выявила у него перелом костей носа и другие травмы. Силовики объяснили появление травм тем, что Постричев сам бился головой о стену. 2 марта 2021 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела об избиении Постричева силовиками.

Нальчикский городской суд приговорил  Постричева к одному году лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора сроком на один год, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Елена Байрамкулова.

 Она рассказала, что в отношении Постричева было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, ранее  подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Постричева ранее задерживался по факту управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это было в 2017 году на территории Кемеровской области, где он тогда жил. В отношении него был составлен административный материал. В 2018 году Постричев был оштрафован и лишен прав сроком на 1 год и 6 месяцев за отказ пройти освидетельствование на алкоголь. Эти факты Постричев не отрицал, однако утверждал, что при задержании 14 октября 2020 года он был абсолютно трезв и пристегнут.

Приговор был оглашен 31 января 2022 года.

Дело Постричева, обвиненного по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (статья 264.1 УК РФ) поступило в суд 20 мая 2021 года, следует из карточки дела на сайте Нальчикского городского суда. Информации о решении  по делу на сайте суда по состоянию на 21.54 мск сегодня нет.

Примечание:

 "Аслан Иритов обратился в ЕСПЧ из-за конфликта с силовиками", "Свидетели по делу о пытках нальчан раскрыли детали задержания потерпевших", "Дело о пытках Кучменова прекращено в шестой раз".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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