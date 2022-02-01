Виктор Ахметшин. Кадр видео https://v1.ru/text/incidents/2022/02/01/70415336/

01 февраля 2022, 12:18

Глава села под Волгоградом заявил об угрозах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Неизвестные подбросили к дому главы села Дубовый Овраг Виктора Ахметшина банку с бензином и зажигалку, потребовав от него покинуть село, сообщил сотрудникам полиции чиновник.

Как писал "Кавказский узел", Виктор Ахметшин выступал на стороне жителей села Дубовый Овраг, в дома которых в течение нескольких лет подавалась только техническая вода. Чиновники Светлоярского района годами игнорировали проблему с водопроводом, заявлял он. В январе 2022 года после аварии на водопроводе воды в селе не было больше трех недель, а после устранения аварии вода оказалась непригодной даже для технических целей, рассказал Ахметшин.

Сегодня утром Виктор Ахметшин обнаружил у калитки своего дома банку с бензином, к крышке которой была прикреплена зажигалка, а к самой банке приклеена бумажка с надписью: "Уходи из Дубового Оврага".

Виктор Ахметшин вызвал полицию, около его дома в течение часа работала опергруппа во главе с начальниками РОВД и ГИБДД. Криминалисты изъяли банку с жидкостью для исследования в лаборатории.

"У меня есть предположения, кто мне угрожает. Конфликты были. Но называть фигурантов я пока не буду. Могут и мой автомобиль сжечь, и мою рабочую «Ниву». Поедем сейчас в РОВД с супругой. Будем там в спокойной обстановке давать показания", - сказал Виктор Ахметшин по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что не знает, провокация это или реальные угрозы. "Я для себя сделаю определенные выводы. Но тем, кто это сделал, заявляю: я вас не боюсь! Не дождетесь!" - сказал Ахметшин.

Сотрудники полиции отказались комментировать ситуацию корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на тайну следствия.

Примечание:

"Жители Дубового Оврага встретили Рождество без воды", "Коммунальщики в Городище оштрафованы после падения ребенка в яму", "Коммунальные аварии в Волжском привлекли внимание Следкома России".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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