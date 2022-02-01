Работа незаконной заправки обернулась уголовным делом для жителя Нальчика

01 февраля 2022, 09:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи нашли нарушения в работе автогазозаправочной станции в Нальчике, обвинив ее владельца в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

По версии следствия, обвиняемый организовал продажу сжиженного углеводородного газа, не внеся АГЗС в государственный реестр опасных производственных объектов. "11 октября 2021 года сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КБР был зафиксирован факт оказания услуг на газозаправочной станции и установлен факт оказания обвиняемым услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по республике.

Владелец автозаправки обвинен по ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Уголовное дело передано в суд, сказано в сообщении, опубликованном 31 января на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что нарушения требований пожарной безопасности на АГЗС регулярно находят надзорные органы в соседней с Кабардино-Балкарией республике - Дагестане. Проверки там участились после целого ряда ЧП на автозаправках, где пострадали десятки человек. Власти обещали закрыть все незаконные АГЗС, но этого так и не произошло, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".