01 февраля 2022, 09:58

Работа незаконной заправки обернулась уголовным делом для жителя Нальчика

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи нашли нарушения в работе автогазозаправочной станции в Нальчике, обвинив ее владельца в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

По версии следствия, обвиняемый организовал продажу сжиженного углеводородного газа, не внеся АГЗС в государственный реестр опасных производственных объектов. "11 октября 2021 года сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КБР был зафиксирован факт оказания услуг на газозаправочной станции и установлен факт оказания обвиняемым услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по республике.

Владелец автозаправки обвинен по ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Уголовное дело передано в суд, сказано в сообщении, опубликованном 31 января на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что нарушения требований пожарной безопасности на АГЗС регулярно находят надзорные органы в соседней с Кабардино-Балкарией республике - Дагестане. Проверки там участились после целого ряда ЧП на автозаправках, где пострадали десятки человек. Власти обещали закрыть все незаконные АГЗС, но этого так и не произошло, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Примечание:

"Владелец автозаправки в Чечне заподозрен в нарушении требований безопасности", "Владелец автозаправки в Дагестане обвинен в незаконном предпринимательстве", "Власти Нальчика нашли нарушения в работе автозаправок".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 февраля 2022, 10:23

01 февраля 2022, 09:13

  • Сель сошел на жилые дома в Туапсе

    Горная масса обвалилась в Туапсе и перекрыла ручей, после чего сель подтопил несколько жилых домов. По данным спасателей, пострадавших нет.

01 февраля 2022, 08:09

01 февраля 2022, 07:29

01 февраля 2022, 06:30

  • 1 Мэрия Сухума закрылась на карантин

    Сотрудники мэрии Сухума до 6 февраля отправлены на карантин в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом. Приостановила работу также лаборатория в Сухуме, где проводилось ПЦР-тестирование - 90% сотрудников заболели COVID-19.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи