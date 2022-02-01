Около 20 тысяч жителей Буйнакска остались без воды после аварии

01 февраля 2022, 05:01

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Водоснабжение прервано в Буйнакске в связи с аварией. Без воды, помимо домов, остались также четыре школы и шесть детских садов, сообщили в МЧС.

Сообщение в МЧС об аварийном отключении водоснабжения в городе поступило в 19.10 мск 31 января.

В зоне отключения оказались 4328 домов, в которых проживают 20450 человек, в том числе 8426 детей, а также четыре школы и шесть детских садов, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Дагестану.

Всего в Буйнакске проживает 61,4 тысячи человек, уточняется на сайте мэрии.

По данным городской администрации, утром 31 января во время подачи воды в город в четырех местах произошел прорыв трубы на центральном водоводе Чиркей - Буйнакск.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, устранить аварию планируется к 18.00 мск 1 февраля, пишет со ссылкой на администрацию Буйнакска "Интерфакс-Юг".