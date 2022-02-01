Здание мэрии Сухума . Фото пресс-службы мэрии Сухума Фото https://www.sukhumcity.ru/novosti/item/1912-beslan-eshba-podpisal-rasporyazhenie-ob-obyavlenii-karantina-v-administratsii-sukhuma

01 февраля 2022, 06:30

Мэрия Сухума закрылась на карантин

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники мэрии Сухума до 6 февраля отправлены на карантин в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом. Приостановила работу также лаборатория в Сухуме, где проводилось ПЦР-тестирование - 90% сотрудников заболели COVID-19.

Мэрия Сухума в полном составе отправлена на карантин из-за увеличения числа зараженных коронавирусом среди сотрудников, сообщает 31 января "Интерфакс" со ссылкой на распоряжение главы администрации города Беслана Эшбы.

Сотрудники мэрии освобождены от работы до 6 февраля, при этом сохранена заработная плата.

С 31 января временно приостановила работу ПЦР-лаборатория в Сухуме, которая работает при Санэпидемстанции. 90% ее сотрудников имеют положительные тесты на ковид. Продолжат работу ПЦР-лаборатории в Очамчыре и Гагре. В связи с этим объем проб, которые смогут освоить указанные лаборатории, снижен с 1200 до 500 в сутки, большую часть пациентов переведут на экспресс-тестирование. Мазки на ПЦР-диагностику будут брать только у беременных, пациентов старше 50 лет и пациентов, у которых несколько дней держится высокая температура, информирует apsny.ru.

За сутки в Абхазии выявлено 592 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число зараженных достигло 43 929. За сутки умерли пять человек из числа зараженных, с начала пандемии - 599, пишет "Спутник-Абхазия".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Врачи пожаловались на нехватку медперсонала в Гудаутском ковидном госпитале", "Отменен карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии при посещении Грузии", "Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения туристов из Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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