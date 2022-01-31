Рицинский парк закрыт из-за угрозы схода лавин

31 января 2022, 10:55

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Рицинский национальный парк закрыт для посещения в связи с опасностью схода лавин в горах Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", Рицинский реликтовый национальный парк основан в 1996 году на базе Рице-Ауадхарского заповедника, его площадь составляет около 40 тысяч гектаров. В 2015 году в связи с интересом туристов к посещению парка Минтуризма Абхазии решило организовать авиаэкскурсии в высокогорное село Псху и полеты над Рицинским парком.

Рицинский реликтовый национальный парк закрыт для посещения 31 января, сообщила администрация парка в обращении к жителям и гостям Абхазии.

Это решение вызвано заботой о безопасности посетителей, поясняется в публикации на сайте парка. "На территории Рицинского реликтового национального парка ожидаются снегопады и неустойчивые погодные условия. Несмотря на круглосуточную расчистку дороги к озеру Рица, сохраняется опасность схода лавин", - отмечается в сообщении.

В 2021 году в Рицинский парк было продано 716,6 тысячи билетов, из них 678,7 тысячи – взрослых и 37,9 тысячи – детских, говорится в публикации, размещенной 18 января в Instagram-аккаунте Рицинского парка.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Псху снегопад при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 1 февраля также ожидается снегопад, температура понизится до -6 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.