Труба распределения газа. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

31 января 2022, 08:14

Жители трех сел в Дагестане остались без газа после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Табасаранском районе водитель машины повредил газопровод, после чего без газа остались почти 2,5 тысячи жителей сел Туруф, Тураг и Ничрас, сообщило МЧС.

По данным спасателей, отключение подачи газа в Табасаранском районе произошло вечером 30 января.

"В 21.15 [мск] от ЕДДС Табасаранского района поступило сообщение о том, что в трех населенных пунктах Табасаранского района произошло аварийное отключение газа в результате наезда автомобиля на газопровод высокого давления второй категории диаметром 159 мм с частичным разрывом сварного шва в районе населенного пункта Туруф", – сообщило вечером 30 января на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

Без газоснабжения остались 468 жилых домов в селах Туруф, Тураг и Ничрас,  общее число оставшихся без газа жителей составляет 2492 человека, из них детей 1021 человека.

Кроме того, без газа остались семь социально значимых объектов, подчеркнули спасатели. "Электроснабжение и водоснабжение не нарушено. <...> Аварийно-восстановительные работы будут начаты с 09.00 мск 31 января", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа 2021 года из-за схода оползня оказался поврежден газопровод в Ботлихском районе Дагестана, в результате чего без газоснабжения остались 18 сел в Ботлихском районе и 11 сел в Цумадинском районе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Табасаранского района селе Хучни ясная погода, температура воздуха составляет +5 градусов, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 1 февраля прогнозируется переменная облачность, температура воздуха понизится до -4 градусов, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители Дагестана потребовали ограничить экспорт газа из-за высоких цен на АЗС", "Более пяти тысяч сельчан в Дагестане остались без газа после автоаварии", "Газовики заподозрены в гибели двух человек в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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