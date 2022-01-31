Жители трех сел в Дагестане остались без газа после аварии

31 января 2022, 08:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Табасаранском районе водитель машины повредил газопровод, после чего без газа остались почти 2,5 тысячи жителей сел Туруф, Тураг и Ничрас, сообщило МЧС.

По данным спасателей, отключение подачи газа в Табасаранском районе произошло вечером 30 января.

"В 21.15 [мск] от ЕДДС Табасаранского района поступило сообщение о том, что в трех населенных пунктах Табасаранского района произошло аварийное отключение газа в результате наезда автомобиля на газопровод высокого давления второй категории диаметром 159 мм с частичным разрывом сварного шва в районе населенного пункта Туруф", – сообщило вечером 30 января на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

Без газоснабжения остались 468 жилых домов в селах Туруф, Тураг и Ничрас, общее число оставшихся без газа жителей составляет 2492 человека, из них детей 1021 человека.

Кроме того, без газа остались семь социально значимых объектов, подчеркнули спасатели. "Электроснабжение и водоснабжение не нарушено. <...> Аварийно-восстановительные работы будут начаты с 09.00 мск 31 января", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа 2021 года из-за схода оползня оказался поврежден газопровод в Ботлихском районе Дагестана, в результате чего без газоснабжения остались 18 сел в Ботлихском районе и 11 сел в Цумадинском районе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Табасаранского района селе Хучни ясная погода, температура воздуха составляет +5 градусов, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 1 февраля прогнозируется переменная облачность, температура воздуха понизится до -4 градусов, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.