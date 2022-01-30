Пользователи соцсетей обсудили возможные причины драки на матче "Алании"

30 января 2022, 21:49

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Товарищеский матч между владикавказской "Аланией" и сербским клубом "Чукарички" был прерван из-за массовой драки на футбольном поле. Проблемы с дисциплиной в "Алании" были на протяжении всего чемпионата, теперь они продолжаются в межсезонных играх, указали пользователи соцсетей.

Ранее "Кавказский узел" о драки во время футбольных матчей команд с Северного Кавказа. Так, в сентябре 2021 года матч команд Любительской лиги Первенства России в Прохладном между местной командой "Энергетик" и клубом "Ангушт" из Назрани закончился нападением на судью и массовой дракой с участием болельщиков. За это на различные сроки дисквалифицированы шесть футболистов из обеих команд. В мае во время матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив" произошла массовая драка после того, как грозненский футболист напал на арбитра после получения красной карточки. После этого Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил от участия в матчах девять футболистов.

Матч владикавказской "Алании" был прерван из-за массовой драки

Владикавказская "Алания" и сербский клуб "Чукарички" не смогли доиграть контрольный матч в Турции из-за массовой драки футболистов. Встреча была прервана на 44-й минуте первого тайма. После спорного эпизода на поле разгорелась массовая потасовка с участием обоих команд, сообщил 29 января на своем сайте телеканал "Матч ТВ".

Видео инцидента телекомпания опубликовала в своем Telegram-канале, оно также разошлось по сайтам, соцсетям и другим Telegram-каналам. В ролике видно, как на футбольном поле происходит физическое столкновение участников матча, в потасовку вмешались почти все игроки "Алании" и "Чукарички", а также члены тренерских штабов. Несколько десятков человек выбежали на поле и разнимали участников конфликта.

"Настоящие страсти вспыхнули во время товарищеского матча "Алания" - "Чукарички" в Турции. "Алания" спровоцировала массовую драку на 44-й минуте встречи, а сербам пришлось сесть в автобус и уехать", - говорится в сообщении с роликом в Telegram-канале "Матч ТВ. Только новости".

ФК "Алания" после 24 туров российской лиги "Олимп-ФНЛ" находится на четвертом месте в таблице с 43 очками.

"Страсти во время перерыва слишком накалились. Поэтому было принято решение не доигрывать матч", - так прокомментировал событие официальный твиттер владикавказской "Алании", не уточнив причину драки.

"Вместо футбола в матче, который должен был носить эпитет дружбы, произошла драка... Игроки команды из российской второй лиги с первых минут очень нервничали, играли крайне грубо, поэтому остановка матча была лишь вопросом времени… Саша Илич (тренер "Чукарички" – прим. "Кавказского узла") хоть и очень нервничал из-за неспортивных действий российской команды во время матча, но, когда разразился серьезный инцидент, был предельно спокоен, быстро отправил команду в раздевалку, потом сразу в автобус, на котором игроки "Чукарички" доехали до отеля", - говорится в сообщении на сайте футбольного клуба "Чукарички".

В соцсетях рассуждают о причинах драки

Новость о драке между игроками владикавказской"Алании" и сербского клуба "Чукарички" была размещена в соцсетях и вызвала бурное обсуждение пользователей, которые поспорили о причинах драки на матче.

Так, послематчевое интервью тренера "Алании" Спартака Гогниева было размещено на странице клуба в Instagram. "Такие встречи нам необходимы. Мы должны знать свои слабые стороны. Нам также надо видеть, в чем мы сильны против таких соперников. Например, те же "Чукарички" идут на третьем месте Премьер-лиги Сербии. Вышли сегодня против нас и были удивлены. Начали нервничать и допускать ошибки. Это хороший показатель для нашей команды. То же самое касается матчей против клубов из Премьер-лиги. Мы хотим проверять себя. Никакой информативности от неконкурентных оппонентов на сборах мы не получим. Поэтому я всегда говорю, что нам необходимо играть против более сильных соперников", - процитировал Спартака Гогниева паблик команды.

"На 15 минуте закралась мысль, что матч не будет доигран, под 30 нарушений в первом тайме на двоих. Даже в принципиальных дерби за весь матч бывает 25. Это был не футбол, а ММА, где главная задача была нанести максимальный ущерб здоровью соперника!" – указал в комментарии an.drey5832. "Когда "Алания" будет использовать свои моменты взятия ворот соперника..." – отметил tavgazovaleksgeorgievich09.

Сообщение об остановке матча было размещено в паблике в соцсети "ВКонтакте" клуба "Алания".

"И в первом матче чуть до драки не дошло. Теперь и во втором вообще не доиграли. Проблемы с дисциплиной прослеживаются на протяжении всего чемпионата, теперь ещё и в межсезонье продолжается. Может пора что-то предпринять кардинальное. Невозможно добиться успеха с такой проблемой, а дисциплина - это большая проблема в команде", - указал Игорь Гацоев.

"Дисциплины как не было, так и нет!" - отметил David Davidovish. "Вообще непонятно, почти в каждом единоборстве доходило до стычек, может, сербы так провоцировали, или наши слишком нервно воспринимают такую игру, в РПЛ так почти все игры жестко будут проходить", - считает Вадим Килин.

"Все зависит от тренера, его спокойствие и нервы передаются игрокам, а в "Алании" тренер дерганный, сам бежит с судьями драться, вот и футболисты берут пример с него", - считает Серго Мерго.

"Да ладно вам, молодые пацаны, горячая кровь. Перерастут", - поддержал футболистов Soslan Aldarov. "Пацаны могут в споре на кулаки и переходить, это их не красит, но футболистам так себя вести нельзя, они этим подводят не себя, а команду, а они должны думать не только о себе, а и о том, что на них смотрит молодежь и делает выводы, тем более, что молодежь сейчас у нас такая, что берут пример с плохого", - поспорил с ним Вася Курочкин.

"Срочно включите и воспитательные занятия на предмет сдержанного поведения. Очень полезная вещь горячим головам!" – посоветовал в новости в Instagram "Алании" о послематчевой тренировке besht58.