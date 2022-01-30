30 января 2022, 17:43

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на выезд большегрузных машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" введен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге был отменен утром 28 января. До этого с 25 января дорога оставалась закрытой для грузовиков.

Движение большегрузного транспорта на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещено с 16.50 мск до особого распоряжения, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничение введено в связи с ухудшением погоды в Грузии и с учетом рекомендаций пограничной полиции этой страны, поясняется в сообщении на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 17.40 мск, на выезде из России в Грузию видна очередь из большегрузных машин. В противоположном направлении дорога свободна, а на самом пропускном пункте видны легковые машины. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -15 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 31 января осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -20 градусов, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин", "Транскам закрыт из-за непогоды", "Туристы заблокированы в Грузии из-за угрозы схода лавины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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