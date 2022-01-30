Посетители супермаркета эвакуированы в Краснодаре из-за пожара

30 января 2022, 16:00

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Около 200 человек эвакуированы из краснодарского супермаркета, в котором произошел пожар.

Информация о пожаре в магазине «Табрис» в Краснодаре поступило сегодня в 13.05 мск, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

Пожарные выяснили, что возгорание произошло в вытяжной системе вентиляции, пожар был потушен до их приезда, пишет "Коммерсант".

Из-за пожара из супермаркета были эвакуированы около 200 человек, информирует 93.ru.

На сайте управления МЧС по Краснодарскому краю информация о пожаре, по состоянию на 15.53 мск, не опубликована.