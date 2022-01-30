30 января 2022, 16:00
Посетители супермаркета эвакуированы в Краснодаре из-за пожара
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Около 200 человек эвакуированы из краснодарского супермаркета, в котором произошел пожар.
Информация о пожаре в магазине «Табрис» в Краснодаре поступило сегодня в 13.05 мск, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.
Пожарные выяснили, что возгорание произошло в вытяжной системе вентиляции, пожар был потушен до их приезда, пишет "Коммерсант".
Из-за пожара из супермаркета были эвакуированы около 200 человек, информирует 93.ru.
На сайте управления МЧС по Краснодарскому краю информация о пожаре, по состоянию на 15.53 мск, не опубликована.
"24 человека эвакуированы из пятиэтажки в Туапсе после взрыва газа", "Один человек погиб при взрыве газа в Краснодаре", "Три человека погибли при пожаре на Кубани".
Автор: "Кавказский узел"
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