Две тхэквондистки из Кабардино-Балкарии завоевали путевки на Сурдлимпийские игры

30 января 2022, 13:11

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Спортсменки из Кабардино-Балкарии Мадина Сатушиева и Татьяна Жилова победили в финале чемпионата России по тхэквондо среди спортсменов с поражением слуха и получили право выступить на Сурдлимпийских играх в Бразилии.

Финал чемпионата России по тхэквондо среди спортсменов с поражением слуха состоялся вечером 29 января в подмосковном селе Покровское, в нем участвовали три спортсменки из Кабардино-Балкарии, сообщил сегодня главный секретарь Федерации тхэквондо СКФО Беслан Канкулов.

Две из них, Мадина Сатушиева (49 кг) и Татьяна Жилова (67+ кг), стали чемпионками России в своих весовых категориях. Третья участница, Милана Кушхова, завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 67 килограммов.

"Сатушиева и Жилова завоевали путевки на Сурдлимпийские игры-2022. Напомню, что Мадина является действующей чемпионкой мира. Татьяна пока третья в мире, но, мы надеемся, что на Играх в Бразилии она сможет повысить свой статус. Тренирует спортсменок Амир Ахметов", - цитирует Канкулова РИА "Кабардино-Балкария".

24-е летние Сурдлимпийские игры пройдут в бразильском городе Кашиас-ду-Сул с 1 по 15 мая. На них будет разыграно 205 комплектов наград в 21 виде программы. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, информирует сайт Сурдлимпийского комитета России.