Коммунальщики и экстренные службы ликвидируют затопления в Анапе. https://www.instagram.com/p/CZUmb_Gt3S3/

30 января 2022, 11:30

Четыре двора остаются подтопленными в Анапе после дождей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Коммунальщики и экстренные службы откачали воду из восьми дворов в Анапе, подтопленных из-за таяния снега и обильных дождей, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 29 января жители Анапы также пожаловались на подтопления в разных участках города из-за дождя и таяния снега. Вода заходила в дома, подтапливала частные участки и скапливалась на проезжей части, сообщили они. На защиту территорий от подтоплений были подняты муниципальная служба спасения и МЧС, специалисты сельских администраций, а также управления ЖКХ мэрии.

После таяния снега и сильных дождей, прошедших 29 декабря, в Анапе затопило семь придомовых территорий, в станице Анапской вода зашла в пять дворов, подтопленными оказались низменные участки дорог, сообщил сегодня со ссылкой на оперштаб Краснодарского края телеканал "Кубань 24" в своем Telegram-канале. В дома вода не зашла, говорится в сообщении.

По данным на 9.00 мск сегодня из восьми дворов воду уже откачали, остаются подтопленными четыре придомовые территории. Эвакуация жителей не требуется, сообщил краевой оперштаб.

Для ликвидации последствий поводка на улицах Станичная и Зелёная в станице Анапской было задействовано около 50 специалистов муниципальной службы спасения, МЧС, управления ЖКХ, сельской администрации, Водоканала, а также казаки и волонтёры, сообщила мэрия Анапы на своей странице admanapa в Instagram. По Станичной удалось отвести воду с помощью насыпи и прорытых каналов, отмечается в сообщении.

Примечание:

"Ограничено движение транспорта у Горячего Ключа", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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