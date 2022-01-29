29 января 2022, 20:50

Задержанный сбежал из отделения полиции в Краснодаре

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

46-летний мужчина, который находился в федеральном розыске, совершил побег из отделения полиции в Краснодаре.

В связи с этим проводится служебная проверка, сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

"При сопровождении оперативным дежурным задержанных лиц из специального помещения содержания в туалет 46-летний мужчина, который ранее был судим и находился в федеральном розыске, самовольно покинул помещение отдела полиции", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Задержанный сбежал утром из помещения дежурной части пункта полиции. Он сумел оттянуть решетку окна комнаты и выбраться на свободу. В розыске он находился за совершение кражи, организованной группой в крупном размере, проинформировал сегодня "Блокнот. Краснодар" со ссылкой источники в полиции.

Поисками беглеца занимается весь личный состав полиции Краснодара. В связи с побегом задержанного проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, проинформировала "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. 

"Кавказский узел" также писал, что жители Адыгеи и Кубани, 23-летний Георгий Вязовиков и 19-летний Дмитрий Корней, ночью 23 декабря 2021 года совершили побег из колонии-поселения №3 в Волгограде. 25 декабря они были задержаны на автодороге Котельниково - Песчанокопское в Ростовской области.

Примечание:

"Защита Алханова назвала неправдоподобной версию силовиков о побеге", "Власти отчитались о ситуации во владикавказской колонии после бунта", "Житель Грузии депортирован после побега в московском аэропорту".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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