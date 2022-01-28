Фигура Фемиды. Фото: Максим Тишин / Югополис Источник в прокур

28 января 2022, 21:40

Жительница Дагестана оштрафована за высказывания о полиции в соцсети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил штраф жительнице Гергебильского района, признав экстремистскими ее комментарии о сотрудниках полиции в соцсети, сообщила прокуратура Дагестана.  

По данным прокуратуры, уроженка села Гергебиль с мобильного телефона разместила в социальной сети комментарии, призывающие к враждебным действиям, том числе убийствам, в отношении группы лиц.

В отношении сельчанки вынесено два постановления о возбуждении административных дел по статье о совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе «сотрудники полиции»  с использованием сети Интернет (статья 20.3.1 КоАП РФ), сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Гергебильский райсуд признал ее виновной и назначил штраф, говорится в сообщении надзорного ведомства. Сумма штрафа не указывается, однако для граждан по статье  20.3.1 КоАП РФ он составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Комментариями осужденной или ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд назначил две тысячи рублей штрафа жителю Дагестана Халиду Абдурашидову, признав его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики в соцсети. Также суд постановил изъять смартфон Абдурашидова в доход государства.

Примечание:

"Конфликт из-за мечети в Кизляре привлек внимание кавказоведов",  "ЕСПЧ признал власти России ответственными за похищение жителя Ингушетии", "Свидетель по делу Гаджиева назвал выдуманными протоколы своих допросов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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