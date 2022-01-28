Гардабани: как пандемия помогла создать азербайджанский детский театр

28 января 2022, 17:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В 35 километрах к югу от Тбилиси расположен город Гардабани, большую часть населения которого составляют этнические азербайджанцы. И именно здесь был создан первый и пока единственный в Грузии азербайджанский детский театр.

Материал подготовлен на основе публикации "Пир во время чумы", размещенной сегодня на Meydan.TV.

Создатель и художественный руководитель театра - молодой актер Бинали Исламоглу. А сам театр он оборудовал прямо у себя во дворе, в небольшой постройке, сохранившейся еще со времен его собственного детства, так как ни своего здания, ни собственной сцены у театра пока нет.

Вошедшему во двор частного дома сразу же бросается в глаза стоящее справа от ворот строение, толкнув застекленную дверь которого, гость оказывается в небольшой комнате. В одном из ее углов примостилось пианино, а в другом – сооружена сцена. Здесь же хранятся и все театральные декорации.

Одна декорация вдоль сцены напоминает лес. Еще один неотъемлемый атрибут этого театра – дровяная печь, используемая зимой для обогрева.

"До прихода детей я затапливаю печку, чтоб они не мерзли во время репетиций. Дрова собираю прямо в городе. Где какая деревяшка попадется или картонка, подбираю", – объясняет Бинали Исламоглу.

Его день начинается с того, что в 08.00 утра он отправляется "за дровами" – собирает сложенные возле магазинов куски картона и деревянные ящики. Дабы не мешать школьным занятиям своих маленьких актеров, репетиции он устраивает преимущественно по выходным, в 14.00 или 16.00 пополудни.

Тем из детей, кто живет слишком далеко от театра, помогают добраться друзья или родители.

Во время нашего разговора дети сгрудились здесь же, в уголке этого "комнатного театра", и ощущалось, что между этими ребятами разных возрастов и их учителем существует сильная связь.

Путь с большой на малую сцену

В 2005 году Бинали Исламоглу начал работать в Тбилисском государственном азербайджанском драматическом театре, в 2006-м поступил на открывшиеся при театре курсы и, окончив их, стал штатным актером: "Студентов на курсе было много, но я стал одним из тех немногих, кто их закончил. С 2006-го по 2019 год работал с прекрасными режиссерами и многому у них научился. Но, к сожалению, был уволен новым худруком театра, назначенным в 2020 году. Сами понимаете, остаться в 2020 году, в самый разгар пандемии без работы… А в семье только я работал".

Однако увольнение в разгар пандемии не заставило Исламоглу охладеть к своему ремеслу, а напротив, усилило его социальную активность.

"Близкие друзья нашли мне работу в Гардабани. Свободного времени оставалось достаточно, и мы решили снять фильм о здешних социальных проблемах. В итоге получилась короткометражка под название"Мэр". Фильм был очень хорошо принят, а упомянутые в нем социальные проблемы мэрия в скором времени решила. Кроме того, я заметил у снимавшегося в этом фильме четырехлетнего мальчика Ислама явные задатки актерского таланта. И подумал, что, возможно, здесь есть и другие талантливые дети".

В пограничном городе Гардабани, край Квемо-Картли, проживает более 11 тысяч человек, примерно 63% – этнические азербайджанцы.

Это наблюдение дало толчок созданию студии Beez и привлечению в нее одаренных детей: "Потом мы решили вывести этих детей на сцену. Таким образом в 2021 году появился независимый театр Beez".

Сразу же после своего создания театр стал знаменитым, победив в конкурсе, объявленном министерством культуры Грузии. Бинали Исламоглу говорит, что министерство также оказало поддержку проекту "Интеграция на сцене":

"Мы поставили спектакль по пьесе "Лесная комедия" классика грузинской литературы Важи Пшавелы. Спектакль прошел очень успешно. На премьеру к нам пришли представители грузинского министерства культуры и посольства Азербайджана, представители районного муниципалитета и сам мэр. Мы получили большое одобрение. После чего отправились на гастроли по регионам – показали свой спектакль в домах культуры в Болниси, Марнеули, Рустави и Гардабани".

Но на этом деятельность театра не закончилась – пьеса "Лесная комедия" была переведена на азербайджанский язык и бесплатно распространена по школам.

Ловкий выход из финансового тупика

Маленькая комната во дворе Бинали Исламоглу стала очагом культуры для детей. По его словам, превратить свой дом в театр его вынудили финансовые трудности: "Чтобы снять помещение, нужны деньги. Я сам вырос в этом маленьком "домашнем театре". Когда мне было четыре года, тетя подарила мне нагару 1 . Видимо, оттуда и берет начало мое мастерство. Я лучший нагарист в нашем регионе. Вот и подумал, почему бы не устроить все прямо в нашем доме".

Большая часть декораций куплена при поддержке министерства культуры Грузии, а некоторые – на личные средства работников театра.

На данный момент в этой тесной холодной комнатке обучаются премудростям актерского мастерства четырнадцать детей из разных возрастных групп. Самому младшему из них шесть лет, и он еще ходит в детский сад. Самому старшему – 13 лет. В спектаклях в основном задействованы ученики первого, третьего и шестого классов.

Бинали рассказывает, что число его "подопечных" неуклонно растет. И "на учете в театре", как говорит сам Бинали, еще 40 детей: "Родители очень хотят, чтобы их дети играли в нашем театре. И поэтому к нам постоянно обращаются с просьбой взять ребенка в труппу. А откуда проистекает это желание? После нашего последнего спектакля они увидели активность в детях. Наша цель – привить детям театральную культуру, художественный вкус. Привить им любовь к музыке и книгам. Наши дети отличаются от своих сверстников. Для отбора мы организуем актерские курсы и смотрим, кто из детей не проявляет интереса, а у кого есть способности и влечение".

По словам художественного руководителя, в растущем день ото дня интересе к их театру играют свою роль также короткие видеоролики, которые они снимают вместе с детьми и публикуют в социальных сетях.

Бинали Исламоглу сетует, что с имеющимися у них возможностями они могли бы организовать для детей различные кружки, но нехватка средств мешает этому: "Нам хочется приобщить детей к азербайджанской и грузинской музыке. Учить их рисованию – у нас есть профессиональные художники. Обучать грузинским и азербайджанским народным танцам. Но все это требует финансовых вложений, и потому мы не можем реализовать многие свои идеи. На данный момент функционируют лишь театральные курсы, и денег за это мы с детей не берем, эти курсы бесплатные".

Как говорит Исламоглу, они ни к кому не обращались по поводу своих материальных трудностей. Он считает, что пока рано, театр открылся только недавно, но все же надеется, что со временем доноры появятся.

"Мы нацелены на то, чтобы выпускать детей в общество, воспитав их на театральной культуре. В таком случае они смогут найти свой путь в жизни. Мы проводим родительские собрания и внушаем им все это. Что детей надо выучить, надо дать им хорошее образование. Разумеется, все начинается с театра – мы, как говорится, "обтесываем" детей и передаем их родителям, чтобы те, в свою очередь, обеспечили их образованием", – говорит Исламоглу.

"В холодную погоду репетиции проходят на дому"

"Бывает, дети приходят на репетицию голодными прямо из школы, не заглянув домой, мы кормим их здесь. В дождливые дни я сам ходил к ним, чтобы они не мокли. Старался, чтоб не возникало ни малейшего недовольства театром. В плохую погоду сам хожу к ним домой, чтобы не прерывать репетиции", – рассказывает Исламоглу.

Он говорит, что мечтает вывести детский театр на более высокий уровень, и, хотя ему удается преодолевать встающие на этом пути преграды, но все же он нуждается в помощи и поддержке: "У нас тут нет газа. Если б SOCAR 2 выделил нам небольшой лимит, мы смогли бы обогревать помещение при помощи газовой печи.

А если б тратили больше этого лимита, то платили бы разницу. Будь у нас такая поддержка, мы смогли бы проводить занятия также и зимой. А то сейчас нам пришлось приостановить репетиции из-за холодной погоды. Наша печка с такими холодами не справляется. Возобновим репетиции в конце февраля".

Но мечты актера не ограничиваются только лишь театральной деятельностью – он намерен открыть также курсы рисования, игры на пианино и даже на чонгури 3 .

Собравшись в углу, группа ребятишек слушает своего учителя. Одна из них, девочка по имени Зохра, говорит, что очень довольна тем, что занимается в этом театре: "Мне нравится выходить на сцену, ездить на гастроли. И нравится быть вместе с другими ребятами". А девятилетний Нури Гурбанов, актер детского театра, говорит, что ему очень нравится играть на сцене и ездить на гастроли, а в будущем он тоже хочет стать актером, даже лучше своего учителя.

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