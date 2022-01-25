16 пациентов с кишечной инфекцией остаются в больнице Хасавюрта

25 января 2022, 12:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В больнице Хасавюрта остаются 16 пациентов с кишечной инфекцией, а всего к врачам обратились 146 человек, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. Случай с кишечной инфекцией в Хасавюрте стандартный, и общее число пациентов не превысило эпидемиологические показатели, отметили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января в Хасавюрте 42 человека были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 38 детей. Врачи отметили, что обращения пациентов с этими симптомами начались больше двух недель назад.

На 25 января в горбольнице Хасавюрта остаются 16 пациентов с признаками кишечной инфекции, из них 14 – дети, сообщил сотрудник Минздрава Дагестана. "Была зафиксирована кишечная инфекция вирусной этиологии. Сейчас заболеваемость пошла на спад", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

18 января министерство уточняло, что за первые 17 дней нового года обратилось 146 жителей города, 94% из которых дети, с жалобами на симптомы кишечной инфекции. "Тяжелых случаев болезни не зарегистрировано, было госпитализировано 108 человек, большинство из которых уже пролечено и выписано", – сказано в сообщении Минздрава Дагестана, опубликованном 18 января на его странице в Instagram.

В Хасавюрт была направлена бригада специалистов Минздрава региона и Республиканского центра инфекционных болезней для анализа ситуации и оказания организационной и методической помощи врачам. Все заболевшие поступили не одномоментно, а в течение более 15 дней, единый источник заражения не выявлен, уточнило ведомство.

После массового отравления детей в Хасавюрте прокуратура Дагестана начала проверку. Она пока еще не завершена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы республиканской прокуратуры.

Число госпитализированных в Хасавюрте пациентов с признаками кишечной инфекции не превысило эпидемиологические показатели по этой местности, отметил сотрудник республиканского управления Роспотребнадзора. "Эпидпорог не превышен. К тому же, больные поступили не одномоментно, а продолжали поступать на протяжении более двух недель. Среди обращавшихся к специалистам были не только жители города, но и из других населенных пунктов. Это обычная ситуация, в инфекционные стационары ежедневно поступают больные с острыми кишечными инфекциями. Есть установленные нормативы, к примеру, по Махачкале считается до 30 обращений в стационар с жалобами на ОКИ в сутки. Если уже этот число превышает 30, то начинается эпидрасследование", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в 2021 году в Дагестане произошло, по меньшей мере, шесть массовых отравлений. Так, в январе 2021 года в Буйнакском районе с признаками отравления обратились 359 пациентов. В начале февраля 2021 года массовое отравление произошло в Хунзахском районе, где число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. С 22 по 24 февраля 2021 года в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. С 9 по 10 марта 2021 года с симптомами пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек. В Гергебильском районе в конце марта 2021 года отравились 23 человека. 18 октября 2021 года 23 жителя села Хунзах обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. При этом в большинстве указанных случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.