"Верхний Ларс" закрыт для грузовиков

25 января 2022, 11:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Военно-Грузинской дороге из-за непогоды ограничено движение грузовиков в направлении на выезд в Грузию, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 января на Военно-Грузинской дороге из-за непогоды были введены ограничения не движение грузовиков. На следующие день проезд был открыт для всех машин.

На Военно-Грузинской дороге с сегодняшнего утра введены ограничения на движение большегрузов, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, <…> движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 09 часов 40 минут 25 января 2022 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 11.35 мск 25 января, въезд в Россию из Грузии свободен, на самом КПП видны два грузовика и две легковые машины. В направлении на выезд из России в Грузию видна очередь из грузовиков, на КПП автомобили отсутствуют. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -13 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 26 января также ожидается снегопад, скорость ветра понизится до 2 метров в секунду, температура воздуха – до -15 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.