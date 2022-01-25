Спецтехника на Военно-Грузинской дороге. Фото: пресс-служба дорожного департамента Грузии FB / Roads Department of Georgia https://www.facebook.com/georoad.ge/

25 января 2022, 11:37

"Верхний Ларс" закрыт для грузовиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Военно-Грузинской дороге из-за непогоды ограничено движение грузовиков в направлении на выезд в Грузию, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 января на Военно-Грузинской дороге из-за непогоды были введены ограничения не движение грузовиков. На следующие день проезд был открыт для всех машин.

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на сайте https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlНа Военно-Грузинской дороге с сегодняшнего утра введены ограничения на движение большегрузов, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, <…> движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 09 часов 40 минут 25 января 2022 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 11.35 мск 25 января, въезд в Россию из Грузии свободен, на самом КПП видны два грузовика и две легковые машины. В направлении на выезд из России в Грузию видна очередь из грузовиков, на КПП автомобили отсутствуют. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -13 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 26 января также ожидается снегопад, скорость ветра понизится до 2 метров в секунду, температура воздуха – до -15 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 650 грузовиков", "Движение на 11 дорогах Грузии ограничено из-за снегопада".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 января 2022, 12:15

  • Планы реорганизовать поселковую больницу вызвали протест жителей Приэльбрусья

    После присоединения больницы в поселке Эльбрус к районной больнице жители ближайших поселков лишатся возможности получать качественное лечение, поделились опасениями авторы обращения к властям Кабардино-Балкарии. Без слияния двух медучреждений местные жители рискуют остаться без помощи врачей узких специальностей, возразил Минздрав.

25 января 2022, 11:09

25 января 2022, 10:46

25 января 2022, 10:01

  • Врачи назвали "омикрон" угрозой системе здравоохранения Армении

    Темпы распространения коронавируса в Армении свидетельствуют о начале новой волны COVID-19, заявил Минздрав страны. Власти должны срочно принять ряд мер, в том числе увеличить число коек в госпиталях, иначе в результате очередной волны COVID-19 система здравоохранения может столкнуться с кризисом, заявили армянские врачи.

25 января 2022, 09:26

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи