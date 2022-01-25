Сочинцы потребовали остановить строительство здания в микрорайоне Мамайка

25 января 2022, 07:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чиновники в Сочи не реагируют на жалобы, что в микрорайоне Мамайка продолжается строительство здания, которое перекрыло дорогу и выход к морю. Эти факты подтвердила независимая экспертиза, заявили местные жители. Застройщик здания отверг нарушения правил строительства, а чиновники объявили о проведении проверки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Сочи регулярно жалуются на нарушения правил строительства, содержания городских территорий и парков. Так 13 декабря 2021 года сочинцы заявили, что строители, несмотря на противодействие экологов и активистов, спилили не менее 20 занесенных в Красную книгу пицундских сосен. Еще ранее, 21 ноября 2021 года жители сочинского Курортного проспекта потребовали прекратить строительство здания во дворе их дома.

Местные жители потребовали от чиновников проведения проверки

12 января на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение, автор которого пожаловался на проблему незаконного строительства в Центральном районе Сочи. "Два месяца назад в микрорайоне Мамайка началось строительство многоквартирного дома. По заключению эксперта Павловой Е.К. строительство ведётся с грубыми нарушениями градостроительных и иных норм. <…> Мы жители города Сочи просим вас посодействовать и осветить в СМИ проблему незаконного строительства в нашем городе", – написал, в частности, автор сообщения.

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Корреспондент "Кавказского узла" связалась с жителями микрорайона Мамайка. По их словам, микрорайон застроен до предела. В нем нет школ, детских садов, поликлиники, сети канализации, население превысило 10 000 человек, заявила председатель ТОС Мамайка Надежда Овчинникова. "По факту круглогодично здесь обитают порядка 30 000 человек, если считать тех кто живет постоянно, кто приезжает на отдых или пользуется услугами сдатчиков жилья", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Стройки ведутся настолько интенсивно, что стали застраиваться даже дороги общего пользования, сказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца.

Она объяснила, что жители улицы Крымская в микрорайоне Мамайка обратились в движение "За Сочи" с просьбой помочь им остановить строительство здание, которое похоже на многоквартирный дом. Жители утверждают, что здание перекрыло проезд и безопасный проход к морю, отметила активистка.

Эти слова подтвердили некоторые жители. "Чиновники три месяца отказывались от своих контрольных функций, на наши заявления остановить стройку не реагировали. За это время на улице Крымская, 71/3 вместо индивидуального дома в 300 квадратных метров, который был на участке ранее, вырос четырехэтажный многоквартирный дом около 3000 квадратных метров, с признаками строительства пятого этажа", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Крымская Наталья Чегорова. Она добавила, что строение расположено на девяти сотках и захватило часть дороги общего пользования.

24 января жители микрорайона провели сход и отправили прокурору края заявление, которое подписали три десятка человек с требованием остановить строительство. Также активисты и жители заказали градостроительную экспертизу, результаты которой приобщили в обращении к прокурору, добавила она.

Застройщик отверг обвинения в нарушении правил строительства

Корреспондент "Кавказского узла" выехала на место строительства здания в микрорайоне Мамайка. Перед строящемся зданием размещен паспорт объекта, из которого следует, что на одну семью строится трехэтажный дом под ИЖС, площадью 1923 квадратных метра. Застройщик Нестер Марусидзе заявил, что его соседям "кажется", что он нарушает закон. "Как вы думаете без разрешения мне кто-то разрешил тут строить? Конечно же, нет! У меня все разрешения от администрации. От ГАИ. Здесь сделали одностороннее движение сами чиновники ГАИ. Не я же повесил тут знак "кирпич" самоуправно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия разрешила построить индивидуальный жилой дом на 9 сотках, отметил он. "Я построил 1930 квадратных метров, не больше и не меньше. Как сказано в разрешении. Меня уже все проверяли. У меня три этажа. Нижний это не этаж, а подвал. А наверху это не пятый этаж, это крыша. Сегодня идут завершительные работы", – сказал застройщик.

23 января жители Мамайки получили реакцию от чиновников, которые заявили им, что по их коллективному обращению готовится проверка. Корреспондент "Кавказского узла" связалась с департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Сотрудник ведомства сообщил, что "дата проверки еще не определена, ввиду большой загруженности департамента проверками". Однако чиновник заверил, что проверка будет проведена в ближайшее время.

"Пока чиновники готовятся к проверке, застройщик продолжает строить и возводить очередные этажи", – заявил один из жителей Мамайки Никита Сохань.

Подписанты коллективного заявления И. Васильцова, А. Бошкович. В. Галанцев. Г. Турова. Г. Ефимова. Е. Шарапова, В. Ковалевская и другие в своем заявлении в частности отметили, что "несмотря на введение моратория на строительство многоквартиных домов, точечная застройка курорта продолжается под видом ИЖС и никаких мер не принимается по предотвращению хаотичного строительства".

В мэрии Сочи заявили, что по указанному участку давали еще в 2015 году заключение суду о том, что застраивать участок с нарушением градостроительных норм в этом месте, на улице Крымская, нельзя. Так в решении суда от 2015 года, копию которого предоставил сотрудник мэрии корреспонденту "Кавказского узла", сказано: "Администрация Сочи отказала заявителю в выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома, мотивировав отказ следующим: в соответствии с градостроительным планом земельный участок расположен в границах красных линий и поскольку земельный участок расположен в границах зоны "ЖД" – санитарных разрывов вдоль железнодорожных магистралей, на территории данной зоны запрещено размещение жилых, общественных зданий (кроме зданий, связанных с обслуживанием пассажиров)".

Суд со ссылкой на данное заявление мэрии отказал застройщику в его требовании обязать мэрию выдать ему разрешение на стройку. Тем не менее, по словам местных жителей, в ответе первого заместитель главы города Свириденко от 30 декабря 2021 года сказано: "На вышеуказанный земельный участок застройщику 09.11.2020 на основании решений судов <…> выдано уведомление о допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 09.11.2020 N 5845 на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0201005:16, со следующими параметрами застройки: общая площадь застройки – 1 943,1 кв.м, количество надземных этажей – 3, высота – 11,0 м, площадь застройки – 647,70 кв.м".

Местные жители продемонстрировали заключении эксперта Е. Павловой в области судебно-строительных экспертиз, в котором сказано: "Возведенное строение не соответствует градостроительним СНиПам ввиду недопустимости строительства МКД на землях ИЖС, а так же противоречит правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи, утвержденных Решением и Городского Собрания Сочи от 29.12. 2009 № 202(в ред. от 29.04. 2021r.)".

В своих выводах, которые были отправлены прокурору края и чиновникам мэрии, эксперт указала, что строение, возводимое на земельном участке с кадастровым № 23:49:0201005:16 <…> не соответствует требованиям пункту "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений" по минимальным расстояниям от границ участка до стены здания; поскольку возводимое строение даже в три этажа нарушает нормы инсоляции части соседнего земельного участка.

Также строение не соответствует противопожарным требованиям. "Минимальное расстояние от стен выступающей части над первым этажом исследуемого строения до границ земельного участка с кад.№ 23:49:0201005:16 по сведениям ЕГРН составляет 1,34м, что меньше допустимого", – отметила эксперт в своем заключении.

Юрист напомнил чиновникам об уголовной ответственности

Причиной того, что здание в микрорайоне Мамайка строится в обход установленных правил стала коррупция среди чиновников и судей, считает юрист Александр Батурин. Он подчеркнул, что борется с самостроем на улице Яблочная на Мамайке уже несколько лет.

"Относительно ведущейся застройки на Крымской и в других частях микрорайона как на улице Яблочная, коэффициент любого типа застройки составляет – 58% (расчет: (546 /939)*100% - 58%) что больше допустимого на 0,08%; Коэффициент использования территории (КИТ) составляет – при возведенных трех этажах – 1,93 (расчет: 1816/939 – 1,93), что больше допустимого на 1,33; при возведении четырех этажей – 2,б (расчет:2450/939 – 2,6), что больше допустимого на 2, из чего следует что коэффициент использования территории (КИТ), при возведении исследуемого строения как при трех этажах, а тем более четырех этажах не соответствует требованиям таблицы 11, п.12.1, гл.12, Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи, утвержденных Решением Городского собрания Сочи от 29.12.2009 года №202( в ред. от 29.04.2021г.)", – сказал Батурин корреспонденту "Кавказского узла".

Тот факт, что застройщик продолжает строить здание в микрорайоне Мамайка несмотря на нарушения, а чиновники на это никак не реагируют, может для них обернуться статьями о превышении полномочий и халатности, отметил адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк. По его словам, в первом случае это превышение полномочий на выдачу необоснованных разрешений, а во втором случае халатное бездействие по предотвращению незаконных строек. Он рекомендовал жителям писать жалобы самих чиновников в следственный комитет по статьям 286 ("Превышение полномочий") и 293 УК РФ ("Халатность").