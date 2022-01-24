24 января 2022, 20:14

Глава Нартана заподозрен в махинациях с землей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава поселения Нартан в Кабардино-Балкарии незаконно передал в аренду земли сельскохозяйственного назначения, заподозрили следователи.

Бывшего главу Нартана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий), сообщило сегодня Управление СКР по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

По данным следствия, чиновник по время совершения преступления занимал должность главы сельского поселения Нартан. Подозреваемый  в декабре 2019 года и в мае 2020 года, "выходя за пределы своих должностных полномочий и действуя из корыстных интересов", удовлетворил просьбу двух лиц передать им в аренду без какого-либо обоснования земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 2078097 кв.м и 963040 кв., сказано в сообщении.

Согласно части 1 статьи 286 УК РФ, за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, грозит до четырех лет лишения свободы.

Комментариев от бывшего главы сельского поселения Нартан либо его представителей отностельно версии следствия пока не поступало.

Примечание:

"Пользователи соцсети раскритиковали расследование дела о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии", "Защита указала на отсутствие доказательств вины Карданова", "Суд согласился привлечь прокуратуру к делу о возврате земли в Кабардино-Балкарии"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 января 2022, 19:46

  • Школы и детсады Калмыкии закрыты на карантин

    Заболеваемость коронавирусом в Калмыкии за неделю выросла в пять раз, школы и детские сады закрыты на карантин на неопределенный срок, сообщил сегодня главный санитарный врач республики  Джангар Санджиев.

24 января 2022, 19:10

  • "Новая газета" ответила на слова Кадырова о Милашиной

    "Новая газета" анонсировала обращение в Следком по поводу обвинений Рамзана Кадырова в адрес журналистки Елены Милашиной о пособничестве терроризму. Поведение главы Чечни не должно трактоваться как личный конфликт с Милашиной, настаивает издание.

24 января 2022, 18:15

  • 2 Кремль дистанцировался от угроз Кадырова в адрес Каляпина и Милашиной

    Жесткие слова Рамзана Кадырова в адрес правозащитника Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной не являются выражением позиции федеральных властей, но глава Чечни имеет право на такие заявления, заявил пресс-секретарь президента России. Относительно ситуации с Янгулбаевыми в Кремле "предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться", сказал Песков.

24 января 2022, 17:13

  • 1 Обнародовано видео похищения Заремы Мусаевой

    Силовики вывели из подъезда Зарему Мусаеву без теплой одежды, следует из обнародованного сегодня видео с камер наружного наблюдения. Пожилая женщина шла по снегу без обуви, подчеркнул юрист "Комитета против пыток"* Сергей Бабинец.

24 января 2022, 16:23

  • Меняйло анонсировал дистанционное обучение в школах Северной Осетии

    С 25 января школы и средне-специальные учебные заведения Северной Осетии будут переведены на дистанционное обучение, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В республике официально подтверждены 29 случаев заражения штаммом "омикрон", новый штамм стал доминирующим, проинформировал главный санитарный врач региона.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи