Глава Нартана заподозрен в махинациях с землей

24 января 2022, 20:14

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Глава поселения Нартан в Кабардино-Балкарии незаконно передал в аренду земли сельскохозяйственного назначения, заподозрили следователи.

Бывшего главу Нартана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий), сообщило сегодня Управление СКР по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

По данным следствия, чиновник по время совершения преступления занимал должность главы сельского поселения Нартан. Подозреваемый в декабре 2019 года и в мае 2020 года, "выходя за пределы своих должностных полномочий и действуя из корыстных интересов", удовлетворил просьбу двух лиц передать им в аренду без какого-либо обоснования земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 2078097 кв.м и 963040 кв., сказано в сообщении.

Согласно части 1 статьи 286 УК РФ, за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, грозит до четырех лет лишения свободы.

Комментариев от бывшего главы сельского поселения Нартан либо его представителей отностельно версии следствия пока не поступало.