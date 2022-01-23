Новое видео о дворце Путина вызвало вопросы у экологов

23 января 2022, 14:08

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Новое расследование команды Навального* о дворце Путина под Геленджиком ведет к выводу, что большие объемы отделочных материалов могли захоронить в лесу при переделке интерьеров дворца, указал эколог Дмитрий Шевченко. Наблюдать за строительством дворца возможно только с воздуха, но охрана блокирует квадрокоптеры, рассказали экоактивисты.

Как писал "Кавказский узел", 20 января соратники Алексея Навального* Мария Певчих и Георгий Албуров опубликовали видеоролик, в котором показаны "настоящие фотографии" интерьера дворца под Геленджиком, который авторы публикации называют "дворцом Путина". Интерьеры потрясают роскошью и обилием позолоты, но дворец еще продолжают строить и обставлять на средства госкомпаний, заявили авторы публикации.

Строительство на мысе Идокопас давно привлекало внимание кубанских экологов. Они несколько раз пытались проводить инспекции в этом районе, но встречали противодействие со стороны силовиков. Фонд борьбы с коррупцией* не столько обнародовал сенсацию, сколько систематизировал данные разных источников о строительстве дачи под Геленджиком, но это стало ударом по имиджу Владимира Путина, заявили ранее аналитики. Возможность мониторинга за строительством на мысе Идокопас сохраняется, несмотря на охрану особого объекта, рассказали в феврале 2021 года экологи Виктор Чириков и Дмитрий Шевченко.

Эколог Дмитрий Шевченко назвал новый фильм о дворце под Геленджиком "интересным, но не вносящем ничего принципиально нового". "Ничего сенсационного я не увидел в фильме. Они, конечно, получили инсайдерские фотографии, но они сами по себе ничего не добавляют. В 2011 году мы уже фотографировали кусочек бассейна, о которых много говорят Албуров и Певчих. Многое уже было опубликовано. Всё уже давно доказано – объект есть... А переделки внутреннего интерьера не имеют значения для окружающей среды", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам эколога, его коллег больше интересует другой вопрос: если полностью переделывают дворец, то куда выбросили отделочные материалы, отбитые от стен? "У нас есть подозрения, что могли их захоронить на территории охраняемого периметра. Но пока подтверждений этому нет, так как территория закрыта. Можно только по космоснимкам смотреть", - сказал Шевченко.

Такие же опасения экологи высказывают и по поводу скальной породы, которая была вынута для строительства подземных объектов – в частности, стадиона и тоннеля, добавил Дмитрий Шевченко. "Это внушительные объёмы скальной породы. Куда делся вынутый грунт - непонятно. Частично его, наверное, сбросили на пляж, в море. Остальное, возможно, в лес выбросили. Мы будет заниматься исследованием и анализом не столько интерьеров дворца, сколько состоянием земельного участка под ним", - пояснил Шевченко.

Другой сочинский эколог Виктор Чириков сказал, что новый фильм не противоречит данным экологов. "По-видимому, фото слили рабочие во дворце - предполагаю, работавшие в более ранние годы. Люди, ранее работавшие там и уволившиеся, просмотрели первый фильм и стали слать фото ФБК*", - предположил он.

По словам Чирикова, в 2021 году предпринимались попытки сделать снимки дворца и земельного участка с квадрокоптеров. "Но безуспешно. Система радиоэлектронной борьбы гасила либо перехватывала сигнал и топила квадрокоптеры в море", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Геленджика, активист Иван Атмачёв рассказал, что его сейчас больше, чем дворец Путина, волнует генплан города. "Нас больше сейчас беспокоит генплан Геленджика и окрестностей, который будет во вред его жителям", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

14 января гордума Геленджика вопреки протестам горожан приняла новый генплан города. Новый генплан ограничивает права жителей города на расширение и реконструкцию своих домов, указал адвокат Альберт Еникеев.

Другой активист из Геленджика Иван Джуха сообщил, что пока не обладает новой информацией о ситуации вокруг дворца. "Когда летом [2021 года] я проезжал в последний раз [вблизи дворца], никакой особенной активности по сравнению с прошлыми годами не замечал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 19 января 2021 года команда Алексея Навального* опубликовала расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России стоимостью около 100 миллиардов рублей. Версии из расследования о "дворце для Путина" под Геленджиком подтверждаются массивом документов, подготовленных на этапах проектирования и смены собственника здания, сообщили 13 мая 2021 года авторы расследования Русской службы BBC (The British Broadcasting Corporation).

10 февраля 2021 года BBC опубликовала еще один материал о дворце под Геленджиком, в котором говорилось, что роскошная отделка здания была содрана и закопана в соседнем ущелье после того, как все здание поразила плесень, а объекты дворцового комплекса неоднократно перестраивались и даже сносились.

В декабре 2017 года кубанские экологи посетили окрестности Геленджика, чтобы проверить информацию о строительстве на землях лесного фонда, которое, по их данным, вели приближенные к Путину люди. На экологов напали, у них похитили компьютеры, фото- и видеокамеры, документы. Для координатора "Эковахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи инспекция закончилась госпитализацией с переломом основания черепа. За три года в деле о нападении на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху так и не появилось подозреваемых. В мае 2019 года активисты Эковахты попытались проинспектировать это район и обнаружили, что проезд в долины рек Березовская Щель и Поповская Щель был перекрыт, как и известный туристический маршрут по долинам этих рек. В лесу появились силовики, которые попытались отобрать у экологов квадрокоптер, а затем задержали их.

* Алексей Навальный – основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России.