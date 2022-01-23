Петиция за освобождение матери Янгулбаева набрала более 22 тысяч подписей

23 января 2022, 13:08

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Петиция с требованием освободить похищенную чеченскими силовиками мать правозащитника Абубакара Янгулбаева за два дня набрала 22 623 подписи. Авторы комментариев к петиции назвали беззаконием похищение Заремы Мусаевой.

Как писал "Кавказский узел", 21 января "Комитет против пыток"* опубликовал на сайте Change.org петицию в адрес Рамзана Кадырова, главы МВД Владимира Колокольцева, генпрокурора Игоря Краснова, министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова и прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова, призвав освободить Зарему Мусаеву для оказания ей медпомощи, а также предоставить ее семье и правозащитникам информацию о её местонахождении и самочувствии. "Сотрудники чеченской полиции волоком тащили ее из квартиры. Женщина страдает от диабета второго типа, уколы инсулина нужны ей 5 раз в день. Силовики не дали взять с собой теплую одежду (она была в домашней одежде и обуви), лекарства и даже ее паспорт", - говорится в петиции.

20 января "Комитет против пыток"* сообщил, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева (также упоминается как Зарема Янгулбаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с чеченскими номерами. 21 января Рамзан Кадыров сообщил, что Янгулбаева доставлена в Грозный и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев призвал Следком проверить угрозы Кадырова его семье на экстремизм. В ответ Кадыров обвинил семью Янгулбаева в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и призывах к терроризму. 22 января стало известно, что муж Заремы, федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию в связи с угрозами Кадырова.

Петиция "Счет идет на часы: отпустите Зарему Мусаеву!", размещенная на сайте Change.org, сегодня около 12 мск набрала 20 тысяч подписей. К 12.57 мск число подписей под ней составило 22 623.

Некоторые подписанты в комментариях пояснили свою позицию. "Как можно такое допускать? Это уже полный ужас, правоохранительные органы самоустранились, на что и на кого рассчитывать людям?!" – написала, в частности, Svetlana Kravets.

"Я подписываюсь, потому что в любой точке РФ должны соблюдаться законы!" – написала Бучацкая Марина. "Такое беззаконие просто недопустимо на территории России!" – согласился Alexander Tokarenko. "Безобразие и беспредел и беззаконие. Чудовищный случай", - высказала мнение Жанна Мусабекова.

Напомним, в декабре 2021 года сын Заремы Мусаевой, юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. С учетом информации о Зареме Мусаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Отметим, что чеченские силовики второй раз в течение года упоминаются в контексте резонансных похищений в Нижнем Новгороде. 4 февраля 2021 года чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню 20-летнего Магамадова и его брата Исмаила Исаева, на тот момент несовершеннолетнего. Адвокат братьев расценил это как похищение. Магамадов и Исаев были обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. 16 октября 2021 года стало известно, что следователи отказались расследовать жалобы братьев на пытки, посчитав их уловкой для ухода от уголовной ответственности.

Нижегородские силовики, скорее всего, были осведомлены о планируемом похищении чеченскими коллегами Заремы Янгулбаевой, но не решились им перечить, так как силовики в Чечне в обход российских законов напрямую подчиняются Рамзану Кадырову, а не МВД России, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Комитет против пыток в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.