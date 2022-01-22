22 января 2022, 15:32

Дагестанский чиновник заподозрен во взяточничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Главный специалист управления имущественных отношений администрации Каспийска и местный житель подозреваются в том, что потребовали взятку от предпринимателя.

По версии следствия, в декабре 2021 года главный специалист управления администрации сообщил собственнику нестационарного торгового объекта об истечении срока договора аренды и дальнейшем сносе павильона. Чтобы решить вопрос с заключением нового договора чиновник, предупредив предпринимателя, отправил к нему своего знакомого. Посредник потребовал передать им 100 тысяч рублей для одобрения заключения договора аренды, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

18 января посредник был задержан после того, как в своем автомобиле получил взятку от предпринимателя. В зависимости от роли каждого, чиновник и посредник подозреваются по ч. 2 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч.1 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве), сказано в сообщении, опубликованном 21 января на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2021 года три дагестанских налоговика были обвинены в вымогательстве крупной взятки.

Примечание:

"Продлен арест подозреваемому в махинациях с жилищной программой в Дагестане", "Дагестанские налоговики арестованы по делу о многомиллионной взятке", "Житель Дагестана заподозрен в мошенничестве на 1,3 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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