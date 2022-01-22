Более пяти тысяч краснодарцев остались без света после аварии

22 января 2022, 09:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Центральном и Прикубанском внутригородских округах Краснодара 5300 жителям прервана подача электричества после аварий на линиях электропередачи.

В Прикубанском внутригородском округе без электроснабжения остались улицы Волгоградская, Пограничная, Спасская, Яхонтовая, Путейская, Дзержинского, Соколова, Вишневая, Главная, Родниковая, Юбилейная, Открытая, Просторная и Короткая. Число оставшихся без света жителей составляет 3800 человек (из них 1260 детей). В том числе без электроэнергии осталась школа №67, следует из сообщения, опубликованном сегодня на странице Единой диспетчерской службы Краснодара в Instagram.

"Причина отключения – в результате повреждения на линии 6-10 кВ на ПС "ЭН-2" и ПС "КС-3", – пояснили диспетчеры. Отключено 30 трансформаторных подстанций, уточняется в публикации.

В Центральном внутригородском округе подача света прервана на улицах Воронежская, Обрывная, 1 Кузнечный зарой, Стасова, Новая, "Количество населения – 1500 человек (из них 500 детей). <…> Причина отключения – в результате повреждения на линии 6-10 кВ на ПС "ПФ-5", отключено 14 трансформаторных подстанций", – сказано в сообщении диспетчерской службы.

"Кавказский узел" также писал, что 21 января в результате аварии на линии электропередачи в Краснодаре без света остались около 8000 жителей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре идет снег при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 23 января ожидается переменная облачность, скорость ветра останется прежней, температура воздуха понизится до -5 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.